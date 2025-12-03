알테르모, 국방 AI 교육기술력 인정… 육군참모총장 표창 수상

창업 3년 만에 감사장·감사패 동시 수여
군 정신전력 교육 AI 구술평가 기술 시연
현장 적용 사례 공유로 실무 이해도 제고
국방·보안 AI 전문기업 알테르모는 3일 육군참모총장으로부터 감사장과 감사패를 받았다고 밝혔다. 지난 2일 계룡대 육군본부에서 군 관계자 대상으로 군용 인공지능 기술 시연과 발표를 진행한 성과를 인정받은 것이다.
이번 행사는 군 정신전력교육(군인 사기와 교육 강화 과정)의 AI 구술평가 시스템 구축을 위한 자리로, 알테르모가 육군 AI 아이디어 공모전에서 제안한 기술과 부대 적용 사례를 중점 소개했다. 일부 부대에서 시범 운영 중인 사례와 분석 과정을 공유하며 참석자들의 실무 이해를 높였다.
알테르모는 전력지원체계(군 보급·지원 관리 시스템)를 포함한 군 현장 맞춤 국방 AI를 개발해 부대 환경에서 테스트 적용 중이다. 사용자 피드백을 반영한 기능 개선과 서버 지원으로 실전 요구에 부합하는 기술을 지속 발전시켜왔다. 이러한 시제품 개발·보완·인프라 지원 활동이 군 역량 강화에 기여한 공로로 표창됐다.
2023년 설립된 알테르모는 산업기술 유출 방지 시스템, 양자내성암호(양자 컴퓨터 공격에 강한 암호화, QKD 기반 보안) 솔루션, 군 특화 AI를 주력으로 육군 공모전 수상과 부대 PoC(Proof of Concept, 개념증명 테스트)를 통해 국방 적용 경험을 쌓아왔다. 부대 운영 디지털화 연계 솔루션을 확대하며 보안과 AI 통합 플랫폼을 장기 목표로 삼고 있다.
