유니크바이오텍, 콜라겐 신제품 맛있는 콜라얌 출시

프로폴리스·콜라겐 결합 라인업 강화
유니크바이오텍은 4일 이너뷰티(체내 섭취를 통한 뷰티 케어) 콘셉트의 콜라겐 신제품 맛있는 콜라얌(Colla Yum)을 출시했다고 밝혔다. 제품은 온라인몰과 주요 식품 전문몰에서 세트(10mL×10포×3통) 구성으로 판매된다.
감각평가·효능평가 통해 맛과 기능성 검증
신제품은 한국바이오특화센터협의회가 지원하는 ‘생물 활성 성분 기반 기능성 바이오 소재 제품화 및 양산화 사업’의 일환으로, 전북바이오융합산업진흥원과 공동 개발됐다. 개발 과정에서 한국식품연구원 감각평가 지원 사업을 통해 맛 품질을 검증받는 등 공공 연구기관과의 협업을 거친 점이 특징이다.
맛있는 콜라얌에는 비린 맛을 최소화한 저분자 피쉬 콜라겐이 사용됐으며, 수용성 프로폴리스, 비타민C, 히알루론산을 함께 배합해 체내 흡수 효율을 높였다고 한다. 새콤달콤한 석류 맛을 적용해 기능성과 기호성을 동시에 겨냥한 이너뷰티 제품으로, 제품명에 들어간 Yum은 ‘맛있다’는 의미를 담고 있다.
하루 1포(10mL) 섭취로 제3세대 추출공법을 적용한 수용성 프로폴리스, 저분자 피쉬 콜라겐 500mg, 비타민C 30mg, 히알루론산, 석류 성분을 함께 섭취하도록 설계됐다. 회사 측은 해당 성분 구성이 피부 보습 유지와 자외선으로 인한 피부 손상 관리에 도움을 줄 수 있다고 설명했다.
유니크바이오텍은 전주대학교 건강과학종합연구소에 의뢰해 제품 섭취 시 콜라겐 생성 증가 경향, 콜라겐 분해 속도 감소, 보습 관련 유전자(HAS)의 활성이 높아지는 경향을 확인했다고 전했다. 허용갑 유니크바이오텍 대표는 “40대 이후 급격히 줄어드는 콜라겐을 맛있고 간편하게 관리할 수 있도록 20년 연구 노하우를 담은 제품”이라고 말했다.
