11월 소비자물가 2.4% 올라…고환율에 석유류 5.9% 급등

지난달 소비자물가가 1년 전보다 2.4% 오르며 두 달 연속 올해 최고 수준의 오름 폭을 보였다. 고환율 추세가 지속되며 석유류 가격이 급등한 데다 기상 악화 등으로 농축수산물 물가도 함께 오른 여파다. 정부는 주요 품목의 가격 안정을 위해 할당 관세 등 가용 수단을 총동원할 방침이다.
국가데이터처가 2일 발표한 소비자물가 동향‘에 따르면 11월 소비자 물가지수는 117.20(2020년=100)으로 1년 전보다 2.4% 올랐다. 이는 10월(2.4%)에 이어 두 달 연속 올해 최대 폭 상승이다. 올해 물가상승률은 5월(1.9%)와 8월(1.7%)을 제외하고 내내 2%대를 유지하고 있다.
품목별로는 석유류 가격이 1년 전보다 5.9% 올랐다. 국제유가의 하락에도 불구하고 유류세 인하 폭이 줄어들고 고환율 요인까지 겹쳐 전반적인 물가 상승세를 이끌었다. 잦은 강우 등 기상악화로 인해 농축수산물 물가도 전년보다 5.6% 올랐다.
기획재정부 관계자는 “환율 영향을 직접적으로 가장 많이 받은 석유류 가격이 상승했고, (수입) 원재료를 중간재로 사용하는 제품 등도 모두 영향을 받을 것”이라고 분석했다.
자주 구매하는 품목 위주로 구성돼 체감물가에 가까운 생활물가지수는 2.9% 상승했다. 지난해 7월(3.0%) 이후 1년 4개월 만에 가장 높은 상승 폭이다. 신선어개·채소·과실 등 기상 조건에 따라 가격 변동이 큰 품목으로 구성된 신선식품지수도 전년보다 4.1% 올랐는데, 이는 올해 최대 상승 폭이다.
정부는 이날 구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관 주재로 열린 경제관계장관회의 겸 물가관계장관회의에서 솟구치는 물가를 안정시키기 위한 ‘2026년 정기 할당관세 운용방안’을 확정했다고 밝혔다.
이에 정부는 주택 난방용 등으로 사용되는 액화석유가스(LPG) 및 LPG 제조용 원유에 대한 관세율을 내년 상반기까지 기본 3%에서 0%로 인하한다는 방침이다. 액화천연가스(LNG)의 경우 내년 1분기(1~3월)까지 무관세가 적용된다.
서민 먹거리 물가 안정을 위해 옥수수(가공용)·커피(생두)·설탕·감자전분 등 식품 원료에 대한 지원을 유지한다. 특히 설탕의 경우 할당 적용 물량을 현행 연간 10만 t에서 12만 t으로 확대한다. 세율은 현행과 동일하게 5%(기존 30%)가 적용될 방침이다.
세종=김수현 기자 newsoo@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0