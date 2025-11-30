“34년 DNA 담아내”… 교촌, 파일럿 브랜드 통해 ‘소스 IP’ 확대 나선다

교촌치킨을 운영하는 교촌에프앤비가 파일럿 브랜드 ‘소싯(SAUCIT)’ 34년 동안 축적해 온 소스 DNA를 확대한다.
교촌은 지난 26일과 27일 양일간 판교 사옥에서 기자간담회를 열고 향후 소싯 브랜드 전략과 로드맵을 발표했다.
소싯은 소스(SAUCE)와 ‘It’s KYOCHON Difference’를 결합해 ‘교촌이 만들면 소스부터 다르다’는 메시지를 담았다. 동시에 소스(SAUCE)와 먹다(EAT)라는 의미를 한 단어에 압축했다.
소싯은 사내 아이디어 공모전에서 시작했다. 판교로 사옥을 이전하면서 1층을 효과적으로 활용할 방안을 직원 모두가 고민한 것이다. 교촌은 1층을 고객과 더욱 적극적으로 소통하는 공간으로 활용하기 위해 소싯 아이디어를 채택했다고 한다.
소싯은 교촌식 소스와 치킨을 결합한 델리 특화 메뉴로 낮 시간대 경쟁력을 강화해 나가겠다는 계획이다. 임영환 교촌 전략스토어사업본부장은 “점점 저녁 못지않게 낮 시간도 풍족하게 즐기는 라이프스타일이 확대되고 있다. 치킨은 보통 저녁에 즐기는 메뉴기 때문에 낮 시간을 포함한 일상의 한 끼로 확장하는 실험형 QSR(Quick Service Restaurant) 브랜드”라고 설명했다.
교촌은 브랜드 정체성의 중심에 소스를 두고, 소싯을 테스트베드 삼아 소스 중심 치킨 델리 포맷을 검증한 뒤 향후 브랜드 포트폴리오와 메뉴 전략에 단계적으로 반영할 예정이다. 현재는 ‘딥앤딥’ 소스 7종을 비롯해 버거 및 샌드위치 5종, 보울 4종, 프라이즈 2종 등으로 메뉴가 구성됐다. 여기에 겨울 시즌을 맞아 내달 중 스프 메뉴 1종을 추가로 출시할 계획이다.
특히 딥앤딥 소스 7종은 소싯의 정체성이면서도 차별성이다. △쌈장 디핑 △고추장 크림 △청양고추치미추리 △허니마요 △레드마요 △허브렌치딥 △콰트로치즈퐁듀 등 한국식 장과 교촌 시그니처 소스를 재해석했다.
고객은 취향대로 소스를 선택할 수 있어 어떤 메뉴를 주문하더라도 어떻게 조합하느냐에 따라 색다른 한 끼를 즐길 수 있다. 특히 버거 및 샌드위치는 시즈닝과 소스를 조합해 최대 56가지 이상의 맛이 구현되도록 설계했다.
‘소스 자판기’도 소싯 매장의 재미 요소다. 소싯은 3만 원 이상 구매한 고객에게 코인을 제공한다. 이 코인을 매장 내 자판기에 넣으면 7가지 딥앤딥 소스 가운데 한 가지를 추가로 받을 수 있다.
주문-조리-픽업 전 과정에는 디지털·자동화 기술이 적용됐다. 고객이 QR코드를 스캔해 주문하면 주방에서 튀김·성형·기름털이·토출까지 자동화 설비가 공정을 수행해 항상 일정한 품질로 제품을 만든다.
완성된 메뉴는 서빙로봇이 주방에서 매장 내 무인 픽업 설비까지 이송해 보관함에 보관되고, 고객은 안내에 따라 비대면으로 상품을 수령할 수 있다. 카운터 대기 시간을 줄이고 전 과정을 한 흐름으로 설계한 것이 소싯 푸드테크의 핵심이다.
교촌은 고객 반응 및 데이터를 지속적으로 수집하면서 소싯 운영을 개선할 방침이다. 또한 고객 반응이 긍정적이라면 파일럿을 넘어 정식 브랜드로 확장하는 방안도 고려하고 있다. 임영환 본부장은 “소싯은 △소스 IP 확장 △낮 시간 고객 확대 △메뉴 포트폴리오 다각화를 위한 테스트베드 △자동화 기반 차세대 매장 모델 개발 등 네 가지 미래전략을 실행하는 매우 중요한 브랜드”라고 말했다.
