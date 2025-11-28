외국인 소유 주택 10만호 넘었다…56.6%가 ‘중국인’

국내에서 외국인이 소유하고 있는 주택이 10만가구를 넘어선 것으로 집계됐다. 이 중 절반 이상은 중국인 소유였고 ‘수도권 아파트’에 몰려있었다.
국토교통부가 28일 발표한 ‘외국인 토지·주택 보유 현황’에 따르면, 올해 6월 말 기준 외국인이 보유한 국내 주택은 총 10만4065가구였다. 지난해 12월 말 대비 3.8% 증가한 수치다.
● 외국인 소유 주택 절반은 ‘중국 국적’…수도권 집중
국적별 비중을 보면 중국이 56.6%(5만8896가구)로 절반 이상을 차지했다. 이어 미국 21.6%(2만2455가구), 캐나다 6.2%(6433가구), 대만 3.3%(3392가구), 호주 1.9%(1959가구) 순이었다.
소유 지역은 수도권에 몰렸다. 수도권 비중이 72.5%(7만5484가구)에 달했고, 지방은 27.5%(2만8581가구)였다. 시·도별로는 경기도(39.2%)가 가장 많았고, 서울(23.2%), 인천(10.1%), 충남(6.2%), 부산(3.0%) 순이었다.
주택 유형은 아파트 비중이 특히 높았다. 아파트는 6만3030가구로 가장 많았고, 이어 연립·다세대주택 3만2120가구, 단독주택 8915가구 순이었다.
보유 수량별로는 1채 소유자가 9만5717명이었으며, 2채 5421명, 3채 656명, 4채 211명, 5채 이상 다주택 소유 외국인도 472명으로 집계됐다.
● 토지 소유는 ‘미국’ 최다…용도는 임야·농지 등 기타용지 비중 67%
외국인이 소유한 ‘토지’는 올해 6월 말 기준 2억6829만9000㎡로 지난해 말보다 0.15% 증가했다. 국적별로는 미국이 53.3%로 가장 많았고, 뒤이어 중국 8.0%, 유럽 7.1%, 일본 6.1% 순이었다.
지역별로는 경기도 18.5%, 전남 14.7%, 경북 13.5% 순이었다.
토지 용도는 기타용지(임야, 농지 등)가 67.7%로 가장 많았다. 이어 공장용지 22.0%, 레저용지 4.4%, 주거용지는 4.3% 순으로 집계됐다.
