“AI-웹3 육성에 5년간 10조 투자… 미래 디지털금융 선점”

‘합병안 의결’ 네이버-두나무 간담회
이해진 “전세계에 없는 새로운 도전”
송치형 “결제 넘어 생활 플랫폼 설계”
최수연 “10조는 최소… 과감히 투자”
나스닥 상장 여부엔 “정해진것 없어”
“전 세계에 없는 인공지능(AI)과 웹3의 융합이라는 새로운 기획과 도전을 하려고 합니다.”
27일 경기 성남시 네이버1784. 이해진 네이버 창업자 겸 이사회 의장은 네이버와 네이버파이낸셜, 두나무 공동 기자간담회에 참석해 이렇게 말했다.
전날 3사가 네이버파이낸셜과 두나무 양사의 합병안을 의결한 데 이어 이날 이 의장은 “글로벌 기업들이 하지 않는 새로운 시도와 도전을 해야 경쟁에서 살아남을 수 있다”며 “향후 양사의 역량을 결집해 미래 디지털 금융 산업을 선점하겠다”라며 합병 배경을 밝혔다.
● 국내 AI·웹3 생태계에 5년간 10조 원 투자
이날 네이버와 네이버파이낸셜, 두나무 등 3사는 공동 기자간담회를 열고 합병 이후 글로벌 진출 계획을 설명했다. 합병이 완료되면 두나무가 네이버파이낸셜의 자회사이자 네이버의 손자회사가 되는 지배구조 개편이 이뤄진다. 합병은 포괄적 주식교환 방식으로 이뤄지며 네이버파이낸셜과 두나무의 기업가치, 주식 수를 고려해 두나무 1주를 네이버파이낸셜 2.54주로 교환하게 된다. 2026년 5월 주주총회를 거쳐 최종 주식교환까지 이뤄지면 합병이 완료된다. 오경석 두나무 대표는 “3사는 각자의 영역에서 선두 사업자 지위를 유지하며 각사의 역량을 결합해 기술을 융합하고 글로벌 시장 기회를 잡는 데 집중할 것”이라고 말했다.
이날 3사는 글로벌 빅테크와의 경쟁에 앞서 국내 생태계를 탄탄히 하는 것이 필수라고 보고 향후 5년 동안 10조 원을 AI와 웹3(블록체인 기술 등을 통한 분산형 인터넷) 생태계 조성에 투자하겠다고 밝혔다. 최수연 네이버 대표는 “이미 기술과 서비스 배경을 갖춘 글로벌 플레이어가 나타나고 있는 상황에서 국내 기업들이 경쟁력을 가지려면 기반 생태계 활성화가 필수”라며 “10조 원은 계획 중인 최소한의 금액이다. AI나 웹3의 공통 기반이 되는 그래픽처리장치(GPU) 등 기반 투자를 우선 고려했고, 인재(양성에)도 과감히 투자할 것”이라고 설명했다. 최 대표는 스타트업과 보안 인프라에 대한 투자도 아끼지 않을 계획이라고 했다.
● 네이버의 AI-두나무의 웹3로 시장 선점
국내 최대 인터넷 기업이자 AI 기업인 네이버와 연간 80조 원 이상의 결제 규모를 확보한 네이버파이낸셜, 국내 최고 수준의 블록체인 기술을 보유한 두나무가 힘을 합쳐 글로벌 시장도 공략하겠다는 전략이다. 업계는 네이버가 갖춘 AI, 결제, 콘텐츠 등 서비스에 두나무의 블록체인, 보안 기술이 덧입혀질 것으로 본다. 송치형 두나무 회장은 “3사가 힘을 합쳐 AI와 블록체인이 결합한 차세대 금융 인프라를 설계할 것”이라며 “지급 결제를 넘어 금융 전반, 나아가 생활 서비스까지 아우르는 새로운 글로벌 플랫폼 질서를 만들어가고자 한다”고 밝혔다.
네이버 AI 에이전트의 글로벌 사업에도 가속도가 붙을 전망이다. 미국의 포시마크와 스페인 왈라팝, 한국의 네이버플러스 스토어 등 ‘네이버 커머스’ 생태계와 스테이블코인 결제 인프라가 연동될 가능성도 제기된다. 오 대표는 원화 스테이블코인 활용 계획에 대해 “정부 정책 방향에 맞춰 기술적인 부분을 준비 중”이라고 밝혔다.
다만 최 대표는 기자간담회에서 두나무 인수 이후 네이버파이낸셜의 나스닥 상장 가능성 등에 대해서는 “현재로선 정해진 것이 없다”고 말했다.
