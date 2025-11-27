LG화학, 새 CEO 김동춘 사장 선임… 신학철 부회장 용퇴

총 8명 규모 정기 임원인사 단행
LG화학은 27일 이사회를 열고 첨단소재사업본부장 김동춘 부사장을 사장으로 승진시키고 LG화학 최고경영자(CEO)로 선임하기로 했다고 밝혔다. 김동춘 사장 승진을 포함해 총 8명 규모 정기 임원인사를 단행했다.
김동춘 사장, 첨단소재 분야 전문가·전략가
지난 7년간 LG화학 미래 사업과 글로벌 경영 기반을 마련해온 신학철 부회장은 세대교체를 위해 물러나기로 했다.
새롭게 CEO직을 맡게 된 김동춘 사장은 1968년생으로 한양대 공업화학을 전공하고 미국 워싱턴대에서 경영학 석사(MBA)를 취득했다. 1996년 LG화학에 입사해 반도체소재사업담당과 전자소재사업부장, 첨단소재사업본부장 등 첨단소재 분야 요직을 두루 거쳤다.
특히 첨단소재 사업 수익성 개선과 미래 성장동력 발굴, 글로벌 고객 확대 등에서 유의미한 성과를 창출해 LG화학 경쟁력 강화에 기여했다는 평가를 받는다. 경영전략과 신사업개발을 주도한 경험을 바탕으로 전략적인 통찰력을 겸비한 인재라고 한다.
LG화학 측은 불확실한 경영환경 속 사업 포트폴리오를 고도화해 미래 혁신을 주도할 것으로 기대한다고 전했다.
이와 함께 임원 승진 인사와 조직개편도 실시했다. 상무 7명을 신규 선임했다. 글로벌 수요 부진 등 어려운 경영환경 속에서도 성과주의를 기반으로 고부가 사업 확대, 미래 신규 사업 등을 이끌 인재를 발탁했다는 설명이다.
아래는 이번 인사 대상자 명단.
◇ 사장 승진(1명)
▲김동춘(金東春) CEO 사장
◇ 상무 선임(7명)
▲김기환(金起煥) 기반기술연구소산하 수석연구위원 상무
▲임경채(林炅采) 중국용싱ABS생산법인장 상무
▲유동주(劉東柱) ABS·국내영업담당 상무
▲이원상(李元常) 첨단소재·전략구매그룹장 상무
▲이승혁(李昇赫) 엔지니어링소재·Global생산기술담당 상무
▲이준호(李準鎬) 첨단소재·사업경쟁력강화TFT장 상무
▲김민교(金旻皎) 전자소재·마케팅전략담당 상무
김민범 기자 mbkim@donga.com
