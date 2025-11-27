대한송유관공사, 지역 취약계층 위한 ‘2025 김장 나눔 봉사’ 진행

3년째 중원노인종합복지관과 함께 겨울맞이 사랑의 김장 나눔 이어가
대한송유관공사(대표 박창길)는 지난 26일 성남시 중원노인종합복지관에서 지역 어르신들을 위한 ‘2025 공동체 김장 나눔 봉사활동’을 실시했다고 밝혔다.
이번 행사에는 대한송유관공사 임직원 약 50여명이 참여해 직접 담근 김장김치 2,600kg을 중원구 내 독거 어르신 260 가구에 전달했다.
회사는 올해 김장 나눔을 위해 약 1,300만원 상당의 재료를 지원했으며, 임직원들이 김장부터 포장까지 전 과정에 함께 참여해 취약계층의 따뜻한 겨울나기에 힘을 보탰다.
대한송유관공사 박창길 대표는 “우리 회사가 거점을 두고 있는 성남시 지역사회에 기여하는 방법을 항상 고민하고 있다”며 “오늘의 김장 봉사활동이 지역 어르신들께 많은 도움이 되었으면 한다”고 말했다.
중원노인종합복지관 관계자는 “대한송유관공사의 김장김치 후원 덕분에 지역사회 내 많은 어르신들이 따뜻한 겨울을 날 수 있게 되었다”며 “앞으로도 함께 협력하여 즐거운 활동을 이어 나갔으면 좋겠다”고 전했다.
대한송유관공사는 2023년부터 매년 중원노인종합복지관과 협력해 김장 나눔을 이어오고 있으며, 올해 9월에는 추석맞이 생필품 지원 활동도 진행하는 등 지역사회화의 상생 기반을 지속적으로 확대하고 있다.
최용석 기자 duck8@donga.com
