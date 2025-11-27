GS건설, 방수·단열·태양광 통합한 ‘올인원 옥상 바닥시스템’ 특허 출원

GS건설이 개발한 All in One 옥상 바닥시스템을 적용한 태양광모듈(사진 아래)과 철골 구조물에 설치된 기존의 일반 태양광패널. GS건설
GS건설은 공동주택 옥상에 방수, 단열, 태양광 발전 기능을 동시에 구현할 수 있는 모듈형 바닥 시스템 ‘All in One 옥상 바닥시스템’을 개발해 특허를 출원했다고 27일 밝혔다. 민간 아파트 제로에너지 의무화가 본격 시행된 가운데 세 가지 기능을 통합한 일체형 옥상 시스템을 건설사가 선보인 것은 이번이 처음이다.

GS건설에 따르면 이번 시스템은 기존의 무근콘크리트 위에 철골 구조물을 세우고 그 위에 태양광 패널을 설치하는 방식과 달리, 바닥 마감재 형태의 모듈을 적용한 것이 핵심이다. 이 방식은 방수층과 단열층을 훼손하지 않으면서 넓은 설치 면적을 확보할 수 있고 유지관리도 간편해 공동주택 옥상에서의 관리 효율성을 높일 수 있다는 설명이다.

또한 모듈 하부에 통기층을 확보해 여름철 고온·다습 환경에서 태양광 패널의 온도 상승을 억제함으로써 발전 효율 저하를 최소화할 수 있도록 설계됐다. 건축 마감재 규격을 적용해 단지 외관의 통일성을 유지하면서도 옥상 공간 활용도를 높일 수 있다는 점도 장점으로 꼽힌다.

기술 실증은 충북 음성에서 이뤄지고 있다. GS건설은 프리캐스트 콘크리트(PC) 구조물 위에 실제 아파트와 동일한 ‘목업(Mock-up) 옥상’을 설치해 방수·단열·통기 구조의 성능을 점검하고 있다. 이 실증은 시공 전 공법 적용 가능성을 판단하기 위한 핵심 절차다.

이번 시스템은 유럽에서 검증된 ‘방수상부 외단열공법’을 기반으로 한 건식 시공 구조도 적용했다. 방수층을 이중으로 보호해 누수 위험을 줄이고 모듈형 구조를 통해 품질의 균일성과 유지관리 편의성을 확보할 수 있다는 설명이다.

GS건설 관계자는 “올인원 옥상 바닥시스템은 모듈화된 건식 구조를 통해 누수와 열손실을 줄이면서 태양열 기반 에너지원까지 확보할 수 있는 친환경 공법”이라고 말했다.

GS건설은 음성 실증 과정을 거친 뒤 성수전략정비구역 1지구 사업을 시작으로 현장 적용을 확대할 계획이라고 전했다.

황소영 기자 fangso@donga.com
