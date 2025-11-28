지적장애 청소년 오케스트라 후원

HS효성첨단소재가 11일 서울 중구 웨스틴조선 서울에서 열린 ‘2025 한국메세나대회’에서 2025 문화예술후원 우수기관으로 선정됐다. 이번 인증은 HS효성첨단소재가 HS효성그룹 분할 이후 처음 획득한 문화예술 분야 공식 인증이다.
문화예술후원 우수기관 인증제도는 문화체육관광부가 한국문화예술위원회와 함께 문화예술 분야 후원을 모범적으로 수행하는 기업과 단체를 선정하는 제도다. 후원 활동의 지속성·전문성·공공성이 주요 심사 기준이 된다. 인증 자격은 3년 동안 유지된다.
HS효성첨단소재는 ‘가치, 또 같이’라는 그룹 슬로건 아래에서 문화예술 분야를 그룹사 3대 사회공헌 테마 중 하나로 삼고 후원을 진행하고 있다. 특히 소외되거나 장애를 겪고 있는 청소년을 포함해 다양한 이웃이 성장과 자립을 할 수 있도록 후원하고 있다.
HS효성첨단소재는 지적장애 청소년 오케스트라 ‘온누리 사랑챔버’와 장애·비장애 연주자가 함께하는 실내악 연주단 ‘가온 솔로이스츠’를 후원하고 있다. 또 국립중앙박물관과 국립현대미술관, 국립발레단 등 주요 문화예술기관과의 장기적 협력을 통해 폭넓은 문화 향유 기반을 조성해 왔다. 임직원들이 공연과 전시를 자연스럽게 접할 수 있는 사내 문화 프로그램도 운영하는 등 ‘예술을 통해 함께 성장하는 환경’ 조성에 힘써 온 점이 이번 심사에서 긍정적으로 평가됐다.
조현상 HS효성 부회장은 “이번 인증은 회사의 철학인 ‘가치, 또 같이’를 문화예술 분야에서 꾸준히 실천해 온 노력의 결실”이라며 “앞으로도 다양한 문화예술 후원을 통해 모두가 함께 성장하고 풍요롭고 조화로운 사회를 만들어 가겠다”고 말했다.
댓글 0