쇼엠인슈어런스, 실무형 영업인재 영입 및 전사적 지원관리 시스템 도입

’디지털 광고사에서 대리점까지 쇼엠의 확장 전략
강경준 대표 “설계사·고객·조직의 동반 성장 지향”
쇼엠인슈어런스는 내부 DB 기반의 세분화된 마케팅 전략과 체계적인 조직도를 바탕으로 GA 시장에서 상생과 동반 성장을 이루겠다는 목표를 제시했다. 쇼엠인슈어런스는 디지털 광고대행사 ‘쇼엠’이 설립한 쇼엠보험그룹 산하 법인보험대리점(GA)이다.
회사는 보험 마케팅을 통해 확보한 고객 유치와 성과 창출 경험을 GA 운영에 구체화하기 위해 지난 7월 강경준 전 DB손해보험 신사업부문 부사장을 대표로 선임했다. 또 손해보험협회 자동차보험 본부장과 자동차손해배상진흥원 초대 원장을 역임한 박종화 부문장을 준법감시 겸 경영지원 업무에 배치하는 등 영업·경영 전문가를 적극 영입하고 있다. 더불어 보험사 출신 실무형 영업 인재들을 흡수하며 실제 영업 현장의 노하우와 시스템을 접목하는 데 속도를 내고 있다.
쇼엠인슈어런스는 보험업계 인재뿐 아니라 마케팅, 고객 관계 관리(CRM), 디지털 기획 등 다양한 전문가 영입을 확대해 보험사업 부문의 성장 동력을 강화한다는 계획도 제시했다.
강경준 대표는 회사의 운영 철학을 ‘GREAT’로 설명했다. GREAT는 △설계사와 함께 성장하는 기업(Growth) △고객의 리스크를 관리하는 기업(Risk Management) △자기자본을 견실하게 유지하는 기업(Equit ratio) △AI 기반 마케팅 및 설계사 영입을 추진하는 기업(AI Marketing&Recruiting) △구성원이 오래 근무하는 기업(Together)을 의미한다.
강 대표는 “쇼엠인슈어런스그룹을 고객, 설계사, 사회 모두가 함께 성장하는 기업으로 운영하겠다”고 말했다.
쇼엠인슈어런스는 자체 검색 기반 ‘Web-in DB’를 활용한 맞춤형 보험 제안 시스템을 중심으로 설계사와 고객의 상담 효율을 높이고 있다. 고객 관심 키워드를 기반으로 상담 DB를 구성해 초기 상담부터 고객 니즈를 정확히 파악할 수 있도록 지원하는 구조다. 또한 자체 AI 기반 비교·분석 엔진을 적용해 다양한 보험 상품을 실시간으로 검토하고 최적 대안을 제시함으로써 설계사의 업무 효율을 높이고 있다.
이와 함께 자체 개발한 전사적 자원관리(ERP) 시스템을 도입해 설계부터 청약, 정산까지 업무 흐름을 간소화했다. 회사 관계자는 “고객 DB와 연동된 ERP는 상담 과정에서 필요한 문서와 링크를 자동 제공해 불필요한 업무를 줄여준다”고 설명했다.
강 대표는 시스템 구축뿐 아니라 ‘설계사 중심’의 업무 환경 조성에도 주력하고 있다. 보험 설계 직무 특성상 높은 집중력과 체력이 요구되는 만큼, 지속 가능한 근무 환경이 성과로 직결된다는 판단에서다.
최근 쇼엠인슈어런스 설계사 채용 공고에는 정원의 두 배가 넘는 지원자가 몰린 것으로 나타났다. 회사 관계자는 “입사 후 3개월 내 설계사 정착률이 90%를 넘는다”고 밝혔다.
쇼엠인슈어런스는 앞으로 Web-in DB 기반 추천 시스템을 자동차보험, 펫보험, 여행자보험 등 다양한 보장영역으로 확대하고, 설계사를 위한 복지와 교육 투자를 지속 강화할 계획이다.
