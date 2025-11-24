세라믹프로 카바차, ‘2025 SEMA 쇼’서 신규 컬러 PPF ‘SHIFT’ 라인업 첫 공개
세라믹프로 카바차(Ceramic Pro KAVACA)가 올해 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 자동차 애프터마켓 전시회 ‘SEMA 쇼’에서 새로운 컬러 PPF 라인업 ‘SHIFT(쉬프트)’를 최초로 공개했다.. SHIFT는 컬러 스타일링과 보호 성능을 동시에 극대화한 차세대 컬러 PPF로, 공개 직후 업계 관계자와 디스트리뷰터들의 주목을 받았다.
이번에 첫 선을 보인 SHIFT 라인업은 기존 투명 보호 중심의 필름을 넘어, 외관 변환을 위한 컬러 스타일링 요소를 강화한 프리미엄 컬러 보호 필름이다. 최근 포르쉐 PPF 시장에서 증가하는 컬러 커스터마이징 수요와도 맞물리며, 컬러 표현력·내구성·필름 구조 안정성을 기반으로 글로벌 시장에서 새로운 표준을 제시했다.
카바차 고유의 멀티레이어 구조와 고내구성 표면 코팅 기술을 바탕으로 개발된 SHIFT는 △섬세한 색감 재현력 △외부 환경에 강한 내후성 △고광택 기반의 깊이 있는 색 표현 ▲△크래치·오염 보호 능력을 강화한 하이브리드 레이어링 구조가 특징이다. 화려한 색감이나 고속 주행 조건에서도 외관 변형이 적어, 포르쉐 PPF 시공에서 요구되는 ‘곡면 라인 안정성’과 ‘전면부 데미지 대응력’에서도 높은 평가를 받았다.
세라믹프로는 이번 SHIFT 공개와 함께 기존 KAVACA 보호 필름 역시 전시하며 자가 복원 기능, 표면 코팅 기술, 세라믹프로 코팅제와의 시너지 등에 대한 기술력을 소개했다.
세라믹프로 카바차는 SHIFT 라인업을 중심으로 2025년 글로벌 출시 계획을 본격화할 예정이며, 다양한 색상 옵션 확장과 시장별 수요 대응을 위한 컬러 PPF 연구 개발도 강화하고 있다. 이를 통해 차량 외관 보호뿐 아니라 커스터마이징 분야에서도 브랜드 경쟁력을 더욱 강화한다는 전략이다.
국내 세라믹프로 카바차 본점 모터스킨 차민우 대표는 “SHIFT 라인업은 컬러 PPF 시장의 기준을 한 단계 끌어올리기 위한 전략 제품군”이라며 “포르쉐처럼 외관 스타일링과 보호 성능을 모두 중요하게 생각하는 고객층의 반응을 기대하고 있다. SEMA 쇼에서 확인된 국제적 관심을 기반으로 국내 고객들도 프리미엄 포르쉐 PPF 컬러 솔루션을 경험할 수 있도록 기술 적용과 서비스 품질을 더욱 강화할 것”이라고 말했다.
