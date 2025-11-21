車수출 10월까지 596억 달러 사상최대

관세 쇼크에 대미 수출 16% 급감
올해 10월까지 한국의 누적 자동차 수출액이 596억 달러를 넘기며 역대 최대 실적을 기록했다. 고율 관세 부과의 영향으로 최대 수출 국가인 미국으로의 수출액이 약 16% 급감했지만 유럽연합(EU)과 기타 유럽, 아시아 등에서 이를 만회한 결과다.
유럽-아시아 시장 판매로 만회
친환경차 수출 작년보다 8% 늘어
20일 산업통상부가 공개한 ‘10월 자동차산업 동향’에 따르면 올해 1∼10월 누적 자동차 수출액은 596억2800만 달러로 전년 동기(591억 달러) 대비 0.9% 늘면서 역대 최대 실적을 보였다. 특히 이 기간 친환경차 수출액은 212억2800만 달러로 1년 전보다 8.1%나 급증하며 수출 증가세를 이끌었다.
이는 미국발(發) 관세 여파로 한국의 최대 자동차 수출국인 대미(對美) 수출이 급감했음에도 거둔 성과다. 올해 10월까지 미국으로의 자동차 수출은 247억9300만 달러로 전년 동기 대비 15.9% 급감했다.
도널드 트럼프 미국 행정부는 올해 4월부터 모든 수입차에 25%의 품목 관세를 부과해 왔다. 한국은 3월부터 자동차 수출액(27억8000만 달러)이 전년 동월 대비 10.8% 감소하기 시작해 올해 10월(21억2400만 달러, ―29.0%)까지 8개월 연속 수출 감소세가 이어지고 있다.
이 같은 대미 수출 감소는 다른 지역으로의 수출 증가세가 상쇄하고 있다. 올해 1∼10월 EU로의 자동차 수출은 79억9600만 달러로 전년 대비 21.7% 늘었다. 기타 유럽(53억7100만 달러, 32.2%)과 아시아(66억4900만 달러, 39.1%) 등에서의 수출 증가세도 두드러졌다.
자동차 수출 실적은 앞으로 더 개선될 가능성이 크다. 올해 8월과 9월 EU, 일본이 미국과 관세 협상을 매듭짓고 15%로 인하된 자동차 관세를 적용받은 데 이어 한국도 조만간 자동차 관세 인하가 확정됐기 때문이다.
한미 양국은 최근 관세 협상의 상세 내용을 담은 팩트시트(설명자료)를 발표하고 한국산 자동차에 적용되던 25%의 관세율을 15%로 낮추기로 확정했다. 인하된 관세율은 한국이 약속한 3500억 달러 규모의 대미 투자 이행을 위한 특별법이 국회에 제출되는 달의 1일 자로 소급 적용된다. 정부는 이달 중으로 국회에 특별법을 제출할 계획이다.
세종=정순구 기자 soon9@donga.com
