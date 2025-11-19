삼성전자, 세계 최대 크루즈 ‘스타오브더시즈’에 TV·사이니지 6000대 공급

삼성전자는 글로벌 해운사 로열캐리비안크루즈(Royal Caribbean Cruises)의 초대형 크루즈선 ‘스타오브더시즈(Star of the Seas)’에 TV와 스마트 사이니지를 공급했다고 19일 밝혔다.
스타오브더시즈는 올해 미국 플로리다 포트 캐너버럴에서 신규 취항한 세계 최대 규모의 크루즈선으로 총중량 25만800톤, 길이 약 365미터 규모다. ‘타이타닉’호보다 약 5배 크며 2805개의 객실을 갖췄다.
삼성전자는 객실과 승무원실, 라운지·공연장·레스토랑·피트니스센터 등 선내 주요 공간에 TV·스마트 사이니지 약 6000여 대를 설치했다. 객실 등에 공급된 TV는 상업용 ‘크리스탈 UHD(HBU8000)’ 모델로 10억 개 색상을 표현하는 화질과 화면 미러링(Smart View) 기능을 지원한다. 여행객은 모바일에서 보던 OTT 콘텐츠와 실시간 방송을 객실 TV로 바로 연동해 시청할 수 있다고 한다.
선내 공용 공간에는 24시간 운영 가능한 스마트 사이니지가 배치돼 여행 정보를 실시간으로 전달한다.
삼성전자는 로열캐리비안크루즈와 20년 이상 파트너십을 이어오고 있다. 2004년부터 해당 해운사가 보유한 28척의 크루즈선에 약 20만 대의 TV·사이니지를 공급해 왔으며 지난해 취항한 ‘아이콘오브더시즈(Icon of the Seas)’에도 약 6000대의 디스플레이를 제공한 바 있다.
정훈 삼성전자 영상디스플레이사업부 부사장은 “삼성전자와 로열캐리비안크루즈는 기술력과 신뢰를 바탕으로 20년 넘게 협력해 왔다”면서 “앞으로도 선박 내 디지털 경험 혁신을 지원해 여행객의 만족도를 높이겠다”고 말했다.
한편, 삼성전자는 힐튼 와이키키 호텔의 객실·로비와 인도네시아 발리 캠핀스키(Kempinski), 싱가포르 마리나베이샌즈(Marina Bay Sands) 등 세계 주요 호텔에도 상업용 TV와 마이크로 LED ‘더 월(The Wall)’을 공급하고 있다.
댓글 0