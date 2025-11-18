[단신]카카오뱅크, CJ와 협업한 잔돈 저축 내놔 外

카카오뱅크가 브랜드저금통 시리즈 10번째 상품으로 CJ와 협업한 ‘저금통 위드 CJ’를 선보인다고 17일 밝혔다. 브랜드저금통은 계좌 속 1000원 미만의 잔돈을 모아 최대 10만 원을 저축할 수 있는 저금통에 제휴사 혜택을 더한 상품이다. 이번 상품은 CJ올리브영, CJ제일제당, CJ푸드빌 등 주요 브랜드의 다양한 할인 혜택을 담았다. 이 상품은 12월 14일까지 만 14세 이상 고객이면 누구나 가입할 수 있다. 누적 저금 횟수에 따라 ‘올리브영 4000원 할인 쿠폰’ ‘뚜레쥬르 4000원 할인 쿠폰’ 등의 혜택이 주어진다.
■ KB라이프, 온라인 전용 ‘KB 딱좋은 e-건강보험’ 출시
KB라이프생명은 고객이 온라인으로 가입할 수 있는 ‘KB 딱좋은 e-건강보험 무배당(갱신형)’을 내놨다고 밝혔다. 해당 상품은 종합플랜, 뇌심플랜, 간병플랜 중에서 선택할 수 있으며 암·심장·뇌혈관 등 3대 질환은 물론이고 입원·간병 등의 의료비도 보장받을 수 있다. 고혈압·당뇨 등의 유병력자들도 간편심사 보험을 통해 세 가지 고지 사항만 알리면 가입할 수 있다. KB라이프는 이번 출시를 기념해 가입 고객에게 월 보험료 구간에 따라 최대 3만 원 상당의 신세계백화점 상품권을 증정한다.
■ 한국투자증권, 하와이 은행과 자산가 서비스 협약
한국투자증권은 미국 하와이의 ‘센트럴 퍼시픽 뱅크’와 초고액 자산가 대상 서비스 확대를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 17일 밝혔다. 1954년 설립된 센트럴 퍼시픽 뱅크는 하와이 내 27개 지점을 운영하는 하와이 최대 은행 중 하나다. 한국투자증권은 이번 협약을 통해 초고액 자산가 전담 조직(GWM)에서 제공하는 하와이 부동산 투자 파이낸싱, 현지 모바일 뱅킹 등의 서비스를 강화할 예정이다.
■ 우리은행, AI 기반 퇴직연금 서비스
우리은행이 인공지능(AI) 기반 투자일임 전문업체인 에이아이콴텍, 퀀팃투자자문과의 제휴로 퇴직연금 로보어드바이저 일임서비스를 시행한다고 17일 밝혔다. 이 서비스는 퇴직연금 수익률을 높이기 위해 금융위원회가 지정한 혁신금융 서비스로, AI가 시장 데이터 분석, 리밸런싱, 리스크 관리를 자동 수행한다. 에이아이콴텍이 운용 중인 알고리즘 수익률은 10일 기준 연 41.66%를 보이고 있다. 우리은행 퇴직연금 고객은 모바일 앱에서 개인형 퇴직연금(IRP) 계좌와 연동해 일임계약을 맺을 수 있다. 일임계약을 유지한 상태에서 연금을 수령할 수 있어 은퇴 후에도 운용을 이어갈 수 있다.
