[경제계 단신]LGU+, 지하철 9호선 전 구간에 ‘LTE-R’ 구축 外

LG유플러스는 서울시 메트로9호선, 서울교통공사 9호선 운영부문과 함께 서울 지하철 9호선 전 구간에 ‘LTE-R’(철도통합무선망) 구축을 완료했다고 16일 밝혔다. 이번 구축으로 개화역부터 중앙보훈병원역까지 총 38개 역사, 40km 구간이 하나의 통신망으로 연결됐다. LTE-R은 철도 운행용으로 설계된 차세대 무선통신망으로 LG유플러스는 앞서 1∼8호선의 노후 무선설비를 LTE-R로 전환했다.
■ 롯데홈쇼핑, ‘작은도서관’ 100호 특별관 개관
롯데홈쇼핑은 서울시 어린이병원 발달센터에 ‘작은도서관’ 100호 특별관을 개관했다고 16일 밝혔다. 100호 특별관에는 직원들이 기증한 도서 1000여 권, 의류를 업사이클링한 책상과 책장 등이 비치됐다. 13일 열린 개관식에는 김재겸 롯데홈쇼핑 대표와 남민 어린이병원 원장, 김병윤 구세군 한국군국 사령관 등이 참석했다. 작은도서관은 롯데홈쇼핑과 구세군 한국군국이 2013년부터 12년 동안 이어온 사회공헌사업이다. 현재까지 누적 기부금은 30억 원 이상으로 20만 권의 도서를 지원해 왔다.
■ KOTRA, 미국서 ‘한-미 드론 로드쇼’ 열어
KOTRA는 11월 12∼14일(현지 시간) 미국 오클라호마에서 항공안전기술원과 함께 ‘한-미 드론 로드쇼’를 개최했다고 16일 밝혔다. 이번 행사는 연평균 9.2% 성장하고 있는 미국 드론 시장을 공략하기 위해 마련됐다. 이번 행사에는 국내 드론 기업 8개사가 드론 본체와 부품, 자율비행 솔루션 등을 앞세워 참가했다. 이들은 현지 바이어 20개사와 총 56건, 1500만 달러 규모의 기업 간 거래(B2B) 상담을 진행했다.
