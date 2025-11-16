올해 김장 물가 2% 상승…4인 가족 기준 33만8000원

전통시장 33만8000원, 대형마트 40만4000원
가을 장마와 병해 발생으로 배추 가격 20% 상승
무·대파 가격은 하락…“2주 늦게 김장하는게 좋아”
올해 4인 가족 기준 김장 비용은 전통시장을 이용하면 33만8000원, 대형마트를 이용할 경우 40만4000원이 드는 것으로 조사됐다.
전문가격조사기관인 한국물가정보는 올해 배추 가격이 강세를 보였으나 무·소금 등 가격은 하락해 올해 전체적인 김장 비용은 전년 대비 약 2% 상승하는 것으로 조사됐다고 16일 밝혔다.
지난해 이상 기후로 인한 공급 부족으로 주재료 가격이 급등했던 것과 달리, 올해는 품목별로 가격 변동폭이 다양하게 나타났다.
배추 20포기 가격은 12만원(대형마트 13만7000원)으로 1년 전보다 20.00%(대형마트 18.31%) 상승했다. 재배면적이 증가했지만 가을 장마 장기화와 병해 발생 등으로 상품성이 낮아지고 출하 지연이 발생한 탓이다. 또 총각무(전통시장 11.11%, 대형마트 17.80%), 쪽파(20.00%, 15.61%), 생강(14.29%, 20.35%) 등도 가격이 올랐다.
반면 무 10개 가경은 2만원으로 33.33%(대형마트 24.39%) 하락했다. 대파(-16.67%, -6.02%), 소금(-40.00%, -28.11%), 새우젓(-25.00%, -29.22%)도 가격이 떨어졌다.
정부는 김장재료의 원활한 수급과 물가 안정을 위해 지난 4일 ‘김장재료 수급 안정 대책’을 발표했다., 배추 3만6500t, 무 1만1000t 등 계약 재배 물량을 집중 공급하고, 비축 물량 또한 시기별 수요에 맞춰 탄력적으로 공급할 계획이다. 아울러 농수산물 할인지원으로 역대 최대 규모인 500억원(농산물 300억 원, 수산물 200억 원)의 예산을 투입해 소비자 부담을 최대 50%까지 경감하도록 할 계획이다.
한국물가정보는 현재 김장 비용 부담이 다소 있지만 시간이 지날수록 전반적인 공급량 회복과 정부 지원으로 가격이 안정세를 보일 것으로 예상했다.
이동훈 한국물가정보 팀장은 “최근 상품성이 좋은 김장용 배추의 출하가 다소 늦어지면서 가격이 강세를 보이고 있지만, 본격적으로 물량이 확보되기 시작하면 김장비용은 점차 안정될 것으로 보인다”며 “특히 올해는 평균 기온이 평년보다 높으니 김장용 배추의 품질이 충분히 올라오고 김장에 적합한 온도가 되길 기다려 평소보다 2주 가량 늦게 하는 것이 현명한 김장이 될 것”이라고 조언했다.
