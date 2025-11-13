동아일보

한복 마네킹 꽃단장… ‘디자인페스티벌’ 개막

12일 서울 강남구 코엑스에서 열린 디자인 문화 콘텐츠 전시 ‘2025 서울디자인페스티벌’에서 한복 디자인 업체 관계자가 마네킹을 꾸미고 있다. ‘길찾기’라는 주제로 열린 이번 행사는 16일까지 열린다.

양회성 기자 yohan@donga.com
