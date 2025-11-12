휴온스엔, 고강도 운동용 ‘에너지젤 파워 5000’ 출시

휴온스그룹 휴온스엔은 고강도 운동 전후 신속한 활력 보충을 위한 프리미엄 에너지 부스터 ‘에너지젤 파워 5000’을 출시했다고 12일 밝혔다.
휴온스엔에 따르면 에너지젤 파워 5000은 운동 퍼포먼스 향상을 목표로 설계된 에너지 젤 제품이다. 1포에 아미노산 5000mg과 비타민B군 5종(B1·B2·B6·나이아신·비오틴), 아연을 일일영양성분 기준치만큼 함유하고 있다. 운동 전후 에너지 보충과 피로 회복을 동시에 돕는다.
핵심 성분은 7가지 식물성 원료(그린커피빈, 녹차, 강황, 타트체리, 케일, 블루베리, 브로콜리)를 배합한 복합소재 S7이다. 분자사슬아미노산(BCAA) 3종(류신·이소류신·발린), 마그네슘, 과라나추출물, 타우린, 수박과피추출물 등 부원료를 더했다.
에너지젤 파워 5000은 상큼한 파인애플 맛의 워터젤 제형이다. 끈적임과 잔당감을 줄이고 부드러운 목넘김을 구현했다. 주머니 휴대가 가능한 크기로 운동 중 소지 및 섭취가 간편하다. 파인애플농축액을 최적 비율로 구성해 고함량 아미노산 특유의 비린 맛을 최소화했다.
휴온스엔은 신제품 출시를 기념해 네이버 스마트스토어 공식 휴온스몰에서 오는 30일까지 ‘가을 활력 충전소’ 프로모션을 진행한다. 최대 51% 할인 혜택과 함께 리뷰 작성 고객에게 네이버 포인트를 최대 2000포인트 지급한다. 베스트 포토리뷰 선정 고객 10명에게는 구매 수량만큼 제품을 추가 증정하는 이벤트도 진행한다.
휴온스엔 관계자는 “에너지젤 파워 5000은 고강도 운동을 즐기는 액티브 시니어와 MZ세대가 모두 만족할 수 있는 프리미엄 에너지 부스터”라며 “과학적으로 검증된 원료와 편리한 제형으로 운동 효율과 퍼포먼스 향상이 가능하다”고 말했다.
이한규 기자 hanq@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0