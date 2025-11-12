AI시대 디자인의 미래… ‘디자인코리아 2025’ 개막

미래 디자인 흐름은 어디를 향하고 있으며 어떻게 대응해야 하고 어떤 산업 기회를 낳고 있는가.
산업통상부가 주최하고 한국디자인진흥원이 주관하는 ‘디자인코리아 2025’가 12일부터 16일까지 서울 코엑스 D홀에서 열린다. 올해 주제는 ‘디자인이 그리는 새로운 질서들’이다. 인공지능(AI)과 디지털 전환(DX)이 산업과 디자인에 끼치는 영향을 다룬다.
디자이너 및 작가들과 삼성전자 현대자동차 등 국내 기업들이 참가해 AI를 활용한 작품들과 새로운 시대 감성 및 기능을 담은 제품들을 선보인다. 또한 다양한 기업들의 디자인을 볼 수 있다. 이를 통해 미래 디자인 흐름을 공유하고 대중소기업 및 디자인전문기업의 융합과 네트워킹을 통해 새로운 비즈니스 창출을 지원하고자 한다. 현장에서는 비즈니스 매칭·IR 피칭·유통상담회·스타일테크 데모데이가 운영돼 참여기업의 투자·유통·수출 연계를 지원한다. 신세계 SSG닷컴과 협력한 온라인 기획전은 디자인 제품을 실제 판매로 연결한다.
잡페어·멘토링·취업세미나 등 청년 프로그램도 운영된다. 24인의 신진 디자이너가 참여하는 포트폴리오 전시와 1 대 1 멘토링에는 산업계 인사와 현업 디렉터가 직접 참여한다.
댓글 0