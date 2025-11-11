농협, 해병대 제2사단에 샤인머스캣 1톤 지원… 지역 농산물 군 급식 연계 강화

농협경제지주는 신김포농협과 함께 지난 10일 해병대 제2사단을 방문해 샤인머스캣 소비촉진 행사를 진행했다고 11일 밝혔다.
이번 행사는 최근 국내 샤인머스캣 가격 하락으로 어려움을 겪고 있는 농가를 지원하기 위해 마련됐다. 농협경제지주는 김포 지역에서 생산된 샤인머스캣 1톤을 해병대 제2사단 장병들에게 지원하고 위문금을 전달했다.
농협경제지주는 이번 지원은 지역 농산물과 군 급식 연계를 강화하는 전략이라고 한다. 군에는 신선한 지역 먹거리를 제공하고 농가에는 안정적인 판로를 확보할 수 있도록 하는 상생모델이라는 설명이다.
박서홍 농업경제대표이사는 “국가를 위해 헌신하는 군 장병들에게 건강하고 신선한 먹거리를 공급할 수 있어 의미가 크다”면서 “앞으로도 군부대와 협력을 확대해 지역 농산물 소비 촉진과 농가 소득 증대에 기여하겠다”고 말했다.
농협경제지주는 해병대 제2사단 지원을 시작으로 전국 각 지역 군부대와 협력해 지역 농산물 군 급식 연계 강화 모델을 지속 확대할 계획이다.
황소영 기자 fangso@donga.com
