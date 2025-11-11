취임 첫 일정으로 한노총 찾은 김지형 경사노위원장

김지형 경제사회노동위원회(경사노위) 위원장이 취임 이후 첫 일정으로 한국노동조합총연맹(한국노총)을 방문하면서 정부가 주도하는 노사정 사회적 대화가 재개될 것으로 보인다. 다만 양대 노총 중 하나인 전국민주노동조합총연맹(민주노총)의 참여는 여전히 불투명하다.
김지형 위원장은 최근 서울 여의도 한국노총을 방문해 김동명 한국노총 위원장과 상견례 및 간담회를 가졌다. 김지형 위원장은 “경사노위는 노사정이 함께 논의하고 사회적 합의를 이뤄내는 협치의 제도적 공간”이라며 “경사노위는 국정의 주요 파트너이자 노동계 맏형인 한국노총의 목소리를 경청하겠다”고 말했다. 이어 “경제·사회에 산적한 과제 해결을 위한 진지한 대화를 이어가겠다”며 “우선적으로 노사정이 함께 신뢰의 토대를 복원하는 데 최선을 다하겠다”고 했다.
김동명 한국노총 위원장은 “김지형 위원장께서 갈등을 조정해 온 풍부한 경험이 노사정 대화의 협치를 이끄는 데 큰 힘이 되길 기대한다”면서 “잠시 공백기를 가졌던 경사노위가 빠르게 정상화돼 실질적인 노사정 대화가 이뤄지길 바란다”고 답했다. 그는 “법적 지위를 가진 사회적 대화기구는 경사노위가 유일한 만큼, 역할과 기능을 강화해야 한다”며 “다양한 이해관계자 참여를 확대하고, 산업별·업종별·지역별 중층적 사회적 대화가 활성화돼야 한다”고 밝혔다.
노사정 협의체인 경사노위에는 민주노총이 1999년 2월 대통령 직속 자문기구인 노사정위원회(현 경제사회노동위원회)에서 탈퇴한 후 현재까지 복귀하지 않아 노동계 목소리가 온전히 반영되지 못한다는 지적이 있다. 하지만 민주노총의 참여는 쉽지 않을 것이라는 전망이 나온다.
김동명 한국노총 위원장은 5일 기자간담회에서 “민주노총이 합류하는 것은 좋지만, 민주노총을 배려한다고 비슷한 기구를 만들면 그동안 경사노위에 참여했던 한국노총은 기존에 했던 대화를 부정당하는 것”이라고 말했다. 그는 이재명 정부 출범 직후 민주노총을 참여시키기 위해 경사노위를 개편해야 한다는 논의가 있었으나 안 된다는 입장을 명확히 했다고 전했다.
경사노위와 한국노총의 간담회를 마친 뒤 기자들과 만난 김지형 위원장은 ‘민주노총을 찾을 의사가 있는지’ 묻는 질문에 “아직 정해진 게 없다”며 “진행 중이지만, 나중에 정해질 수 있을지 모르겠다”고 답했다. 민주노총은 정부가 주도하는 노사정위에서 탈퇴한 뒤 26년 만인 올해 9월 국회가 주도하는 사회적 대화에는 참여하기로 했다. 민주노총의 이 같은 결정은 이재명 대통령이 노동조합 및 노동관계조정법 개정안(노란봉투법) 등 친노동 정책을 강하게 추진하자 대표적 강성 노동 단체인 민주노총이 화답에 나선 것으로 보인다.
