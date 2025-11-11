국내 1000대 기업 수익성 20년새 반토막

대한상의 “주요산업 채산성 급감
국내 기업들의 수익성이 20년 만에 반 토막이 난 것으로 나타났다. 기업의 채산성 하락으로 인해 경제 활력이 줄어들 수 있다는 위기감이 커지고 있다.
성장 기업에 정책 역량 집중해야”
대한상공회의소는 국내 상장사 중 매출액 상위 1000개 기업의 총자산영업이익률을 조사한 결과 2004년 4.2%에서 지난해 2.2%로 2%포인트 하락했다고 10일 밝혔다. 총자산영업이익률은 영업이익을 총자산으로 나눈 지표다. 2004년만 해도 기업들이 자산 1억 원으로 420만 원의 이익을 냈으나 이제는 220만 원을 남기고 있다는 의미다.
국내 주요 산업들은 중국발 과잉공급에 따른 판매가격 인하, 인건비나 전기료 등의 급등이 겹쳐 채산성이 급격하게 감소하고 있다. 대표적인 대규모 설비투자 사업인 석유화학이나 2차전지 등은 최근 저가 중국산 제품에 밀려 수익이 급격하게 줄고 있다. 곽관훈 중견기업학회 회장은 “지금과 같은 추세가 장기화되면 기업의 투자, 고용, 혁신이 둔화돼 경제 전반의 활력을 떨어뜨릴 수 있다”고 경고했다.
대한상의는 정부 정책이 영업이익으로 이자 비용도 갚지 못하는 ‘한계기업’ 지원에 치중돼 정상기업들의 수익 감소 등 부정적 효과가 나타난다고 지적했다. 지난해 한국은행이 낸 금융안정 상황 보고서에 따르면 같은 업종 내에 한계기업 비중이 10%포인트 늘면 정상기업의 매출 증가율은 2.04%포인트 떨어졌다.
대한상의는 “(국가 경제) 정책을 성장하는 기업에 보상을 주는 방식으로 재설계해야 한다”고 했다. 대한상의는 중소기업 상장사 가운데 총자산영업이익률 상위 100개 기업이 중견기업으로 성장하면 5조4000억 원의 영업이익 증대 효과가 생길 것으로 추정했다.
박현익 기자 beepark@donga.com
