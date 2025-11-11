‘1인분 회’까지 등장… ‘나홀로 가구’ 겨냥 1인용-소포장 봇물

1인가구 1000만, 전체의 42% 차지
CU, ‘1인용 소포장 회 4종’ 첫선… 식품업계, 1입 호빵-1L 생수 선봬
세탁-건조기 등 가전도 1인용으로… “이젠 1인 가구가 주력 소비자”
‘혼자 사는 사람’이 1000만 가구를 넘어서면서 이들 눈높이에 맞춘 ‘작게, 가볍게’ 전략이 산업 전반에 확대되고 있다. 기업들은 식품, 생활용품, 가전 등 다양한 분야에서 혼자 사는 소비자들을 겨냥한 1인용·소포장 제품을 경쟁적으로 출시하고 있다.
10일 행정안전부 통계에 따르면 지난해 1인 가구는 처음으로 1000만 가구를 돌파해 전체의 42%를 차지했다. 2인 가구는 같은 기간 540만 가구에서 601만 가구로 증가해 1, 2인 가구가 중요한 소비자로 부상했다.
이 같은 변화를 빠르게 반영한 곳은 편의점 업계다. 전국에 거점을 둔 편의점이 1인 가구의 라이프스타일을 밀접하게 반영할 수 있는 유통 채널로 주목받고 있다.
BGF리테일이 운영하는 CU는 이날 1인용 소포장 회 4종을 출시했다. 제품은 △숙성 연어회(70g) △숙성 광어회(70g) △쫄깃한 과메기(70g) △숙성 홍어회(100g) 등으로 모두 1인 가구가 한 번에 즐기기 좋은 구성이다. CU는 앞서 퍼스널케어 브랜드 ‘쿤달’과 손잡고 소용량 헤어·보디 상품 3종을 선보이기도 했다. CU 관계자는 “1인 가구 증가에 맞춰 인기가 높은 프리미엄 상품을 소용량으로 내놓는 등 다양한 시도를 하고 있다”고 했다.
GS리테일이 운영하는 GS25는 소포장 신선식품과 즉석조리식품 중심의 1인용 제품 강화에 주력하고 있다. ‘한끼톡톡 혼합미’ 같은 1회 섭취용 잡곡 상품과 다양한 조각 과일 제품은 각각 전년 대비 76.4%, 20% 이상 매출이 성장했다. 1인용 피자 전문 브랜드 ‘고피자’와 협업해 선보인 ‘고피자그랩’ 4종은 3500원이라는 저렴한 가격과 소포장 구성으로 출시 두 달 만에 매출이 21.6% 늘었다.
세븐일레븐도 다양한 카테고리에서 1인 가구를 위한 맞춤형 상품을 잇따라 출시하고 있다. 비식품 영역으로 확대해 300mL 용량의 주방세제와 세탁세제, 섬유유연제 등 3종을 출시하며 생활용품 소형화를 시도하고 있다.
식품업계도 변화를 꾀하고 있다. SPC삼립은 올해 겨울 대표 제품인 ‘삼립 호빵’을 1인 가구 맞춤형으로 리뉴얼했다. 기존 3∼5개 묶음 제품 대신 한 봉지에 한 개만 담긴 ‘1입 포장 호빵’을 새로 선보였다. 봉지째 전자레인지에 넣어 데워 먹을 수 있도록 ‘호찜팩’ 포장을 적용해 간편성도 높였다.
제주삼다수는 8월 1L 페트병 제품을 선보였다. 500mL는 부족하고 2L는 부담스럽다는 소비자 의견을 반영한 결과다. 출시 두 달 만에 171만 병이 팔리며 긍정적 반응을 얻고 있다.
가전업계도 1인 가구를 위한 ‘미니가전’을 내놓으며 관심을 끌고 있다. LG전자는 일체형 세탁·건조기 ‘LG 트롬 AI 워시콤보 컴팩트’를 출시 예정이다. 기존 제품 대비 높이 14cm·폭 10cm·깊이 25cm가 줄어 공간이 좁은 다용도실이나 원룸에도 설치할 수 있다. 롯데하이마트는 신규 가전 PB(자체 브랜드) ‘플럭스(PLUX)’를 론칭하고 소형 냉장고 등을 선보이며 1, 2인 가구 공략에 나섰다. 위닉스는 소형 가전 브랜드 ‘무스’를 통해 미니 냉장고, 제습기 등 공간 절약형 제품군을 확대하고 있다.
유통업계 관계자는 “이제 소비의 기준이 가족 단위에서 개인 단위로 옮겨갔다”며 “앞으로도 혼자 사는 사람을 위한 제품과 서비스가 주력으로 자리잡을 것”이라고 전망했다.
댓글 0