염경엽 LG 감독, KBO 사령탑 ‘몸값 30억’ 시대 열었다

염경엽 LG 감독. LG 제공
염경엽 LG 감독(57)이 역대 한국 프로야구 감독 최고 대우로 재계약했다.

LG는 9일 “염 감독과 계약 기간 3년 최대 30억 원(계약금 7억 원, 연봉 21억 원, 옵션 2억 원)에 재계약했다”고 알렸다. LG 구단 역사상 최초로 통합우승을 두 차례 달성한 사령탑인 염 감독은 한국 프로야구 최초로 감독 몸값 30억 원 시대를 열었다. 염 감독은 김태형 현 롯데 감독(58)이 2020년 두산과 3년 28억 원에 재계약할 때 작성한 종전 최고 기록을 깼다.

2000년대 들어 LG에서 재계약에 성공한 사령탑은 염 감독이 최초다. 2000년 이전에 LG에서 재계약에 성공한 감독은 1995년 고(故) 이광환 전 감독(1948~2025)과 1999년 천보성 전 감독(72)뿐이다.

염 감독은 2022년 11월 LG의 제14대 감독으로 선임됐다. 그는 2023시즌 팀을 29년 만의 통합우승으로 이끌었고, 2년 뒤인 올 시즌에 다시 한번 통합우승을 달성했다. 올 시즌 정규시즌 1위 LG는 한국시리즈에서 한화를 시리즈 전적 4승 1패로 꺾었다.

염 감독은 재계약 후 구단을 통해 “아낌없는 사랑을 보내주신 팬들 덕분에 다시 한번 한국 프로야구 최고 인기 구단 LG의 감독을 맡을 수 있게 됐다”면서 “두 번의 통합우승에 만족하지 않고 LG를 계속 우승에 도전할 수 있는 팀으로 만들겠다”고 밝혔다.

염경엽 LG 감독(오른쪽)이 8일 재계약을 한 뒤 김인석 LG스포츠 대표이사와 기념촬영을 하고 있다. 둘은 LG의 목표인 ‘V5’를 상징하는 손가락 다섯 개를 펼쳐 보였다. LG 제공
#염경엽#LG 감독#재계약#한국 프로야구#통합우승#감독#한국시리즈
임보미 기자 bom@donga.com
