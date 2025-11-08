공포에서 헤리티지로… 우지라면 ‘삼양1963’ 먹어보니 “진한 국물·풍미로 차별화”[동아리]

‘동아’닷컴 ‘리’뷰(Review)는 직접 체험한 ‘경험’을 생생하게 전달합니다. 제품이나 공간, 문화, 예술 등 우리 주변 모든 고객경험을 다룹니다.
삼양식품이 ‘우지(牛脂)’를 다시 꺼냈다. 창업주 고(故) 전중윤 회장 며느리이자 삼양식품그룹 총괄사장인 김정수 대표가 직접 기획한 신제품 ‘삼양1963’은 36년 만에 부활한 삼양의 헤리티지로 볼 수 있다.
삼양은 지난 3일 서울 중구 남대문시장 인근에서 신제품 발표회를 열었다. 고 전중윤 회장이 1963년 라면 사업을 결심한 장소이면서 이날은 ‘우지파동’이 발생한 지 정확히 36년이 되는 날이기도 했다.
김정수 대표는 “삼양의 뿌리는 진실과 정직이었다”며 “과거 우지파동이 있었지만 사실 우지는 불명예의 상징이 아니라 삼양이 한국식품산업에 도입한 과학적 원료였다”고 강조했다.
깊은 소고기 육수 풍미… “기존 라면과 확실히 다르다”
다른 라면과 차이점은 직접 끓이면서 눈으로 확인할 수 있다. 면색이 기존 삼양라면보다 밝고 뽀얗다. 국물은 훨씬 진하게 보인다.
국물은 소고기 육수에 청양고추 한 조각이 더해진 것처럼 고소하면서 개운하다. 짠맛은 덜하지만 감칠맛과 단맛이 또렷하고 입안에 기름의 부드러운 막이 감도는 느낌이다. 라면 특유의 인공적인 스프 맛이 나지 않아 깔끔한 풍미가 더욱 강조되기도 한다.
스프는 액상과 분말로 이뤄진 이중 구조다. 면을 다 끓인 뒤 액상 스프를 넣고 가루를 후첨하는 방식이다. 향이 단계적으로 올라온다. 농심 ‘신라면 블랙’과 유사한 방식이다. 후첨스프로 인해 국물 위에 얇은 기름막이 맺힌다. 풍미가 오래 지속되는 비결로 보인다.
삼양식품은 이번 신제품에 1960년대 라면의 유탕 처리 방식을 현대적으로 재해석했다고 설명한다. 동물성 기름 우지와 식물성 기름 팜유를 황금 비율로 혼합한 ‘골든블렌드 오일’로 면을 튀겨 고소한 향과 감칠맛을 강화했다고 한다. 이 오일은 면에서 용출되고 국물과 자연스럽게 조화를 이루게 해 국물이 더욱 부드럽고 면발은 윤기 있게 익도록 했다.
덜어낸 짠맛과 깊어진 풍미는 영양성분에서도 드러난다. 열량은 기존 삼양라면(515kcal)보다 약간 높은 530kcal, 지방은 16g에서 19g, 단백질은 9g에서 10g으로 늘었다. 나트륨은 1820mg에서 1740mg으로 약 4% 줄었다.
가격은 마트 3사 기준 4입 6150원으로 기존 삼양라면(5입 3600원)의 두 배 수준이다. 신라면 블랙과 비슷한 가격이다. 삼양 측은 “우지가 팜유보다 원가가 높고 연구원들이 좋은 재료를 아낌없이 쓰면서 프리미엄 제품으로 완성했다”고 전했다.
우지파동 이후 36년… 공포의 라면에서 브랜드 헤리티지로
삼양라면은 1963년 한국 최초 인스턴트 라면으로 출시됐다. ‘끓는 물만 있으면 한끼 해결’이라는 문구로 산업화 시대 대표 서민음식 역할을 했지만 1989년 ‘우지파동’으로 최대 위기를 맞기도 했다. 당시 삼양이 공업용 우지를 사용했다는 제보로 검찰 수사가 진행됐고 언론의 집중 보도로 불매운동까지 확산되면서 점유율은 70%에서 10% 미만으로 급락했다.
이후 조사 결과 삼양이 사용한 우지는 식용등급이었고 1995년 대법원은 무죄를 확정했다. 그럼에도 시장 신뢰는 회복하지 못했다. 결국 우지는 30년 넘게 식품업계 금기어가 됐다.
이번에 출시한 삼양1963은 그 기억을 뒤집는 시도다. 우지는 다시 고소함과 깊은 맛의 상징이 됐다. 소비자 인식이 달라지고 프리미엄 라면 시장이 커지면서 고기 국물의 진한 풍미가 ‘정통의 맛’으로 재평가받고 있다.
삼양식품은 이번 제품이 단순한 복고가 아닌 중장기 프리미엄 라면 라인업의 출발점이라고 소개했다. 삼양 관계자는 “삼양1963은 프리미엄 라면 제품으로 앞으로 삼양의 정통 라인업 안에서 상징적 위치를 갖게 될 것”이라고 말했다. 또 “1963년 헤리티지를 계승해 현대적으로 재해석한 라면이 제품 방향의 중심”이라며 “삼양의 원점과 진정성을 이어가는 것이 이번 우지라면 복귀의 핵심 메시지”라고 강조했다.
내부 반응도 긍정적이라고 한다. 삼양 측은 “창업주 정신을 이어받은 제품으로 자랑스럽다는 내외부 평가가 많이 나온다”며 “외부 소비자들의 궁금증과 반응도 좋은 편”이라고 전했다. 이어 “출시 초기임에도 판매 속도가 예상보다 빠르다”며 “맛과 품질 중심 프리미엄 라면 시장 가능성을 확인하고 있다”고 덧붙였다.
삼양식품은 삼양1963을 시작으로 프리미엄 라면 시장 분위기를 면밀히 지켜보고 있다. 현재 내수시장을 중심으로 제품을 선보이고 있고 향후 해외 진출도 검토 중이다.
삼양 관계자는 “삼양1963 제품 수출을 고려하고 있지만 국가별 식품 기준에 맞춘 별도 스펙 개발이 필요하다”며 “현재는 국내 시장 반응을 우선 살피는 단계로 구체적인 일정이나 후속 우지 라인업 논의는 이르다”고 설명했다.
시장에서는 삼양이 이번 제품을 통해 다시 정통의 맛을 현대적으로 복원한 만큼 앞으로 어떤 형태로 헤리티지를 이어갈지 주목하고 있다. 한때 금기였던 원료가 다시 식탁 위로 올라온 지금 삼양은 맛의 기억을 미래로 잇는 방법을 모색하고 있다.
