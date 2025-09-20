‘英 리버버스’냐 ‘한강 수상택시’냐… 한강버스 운항 첫날 모습[동아리]

‘동아’닷컴 ‘리’뷰(Review)는 직접 체험한 ‘고객경험’을 생생하게 전달합니다. 제품이나 공간, 문화, 예술 등 우리 주변 모든 고객경험을 다룹니다.
서울 한강을 가로지르는 ‘한강버스’가 18일 정식 운항을 시작했다. 운항 첫날 오전 여의도선착장에는 한때 한강버스를 이용하려는 시민들이 몰리면서 안전사고가 발생한 뻔도 했다. 현장에 배치된 안전요원들이 활동하면서 실제 사고로 이어지진 않았다. 안전요원들은 3개의 개찰구를 2개로 축소해 운영하고 줄서기를 요청하면서 혼잡도를 낮추기 위한 노력을 이어갔다. 만석으로 승선하지 못한 시민들에겐 번호표를 배부해 추후 우선 탑승할 수 있도록 도왔다.
한강버스에 대한 관심은 오후까지 이어졌다. 이날 오후 2시47분 여의도에서 잠실선착장으로 향하는 일반노선 한강버스에도 탑승하기 위한 시민들이 수십 명 몰렸다. 한강버스가 선착장에 도착하기 전까지 안전요원은 시민들에게 만석시 탑승할 수 없다고 수차례 안내하기도 했다.
한강버스는 오후 2시52분에 여의도선착장에 도착했다. 각 선착장마다 승하선 인원이 많다보니 약 5분 지연된 것이다. 약 1분간 접안 과정을 거친 후 하선이 우선 이뤄졌다. 이어 오후 2시54분 마침내 한강버스에 승선할 수 있었다. 한강버스는 오후 3시1분이 되어서야 출발했다. 다음 선착장인 압구정선착장에는 오후 3시30분 도착했다. 여의도한강공원에서 잠원한강공원까지 약 30분 걸린 셈이다.
앉아서 한강 풍경 구경… 카페테리아 등 편의시설도
한강버스에 탑승하면 넓은 공간에 가득 채운 좌석들이 먼저 눈에 들어온다. 총 199석으로, 입석 없는 개별 좌석제다. 선박 중간부터 선미에는 3석씩 4열 배열로 좌석을 배치했다. 또 선수에도 창밖을 통해 한강을 마주보며 한강버스를 탈 수 있도록 일부 좌석을 마련했다.
선수 좌석이 아니어도 한강을 바라보는데 불편함은 없다. 양옆 창문과 천장 일부가 통창 형태이기 때문에 시원한 개방감을 준다. 한강버스가 운항을 시작하면 선수의 바깥쪽도 둘러볼 수 있다. 시민들은 선상에서 강바람들 즐기며 서울 도심 풍경을 담기 위해 카메라와 휴대전화를 들었다. 배의 흔들림이 적어 선내를 돌아다니기에 불편함도 없었다.
한강버스 선내에는 카페테리아도 마련됐다. 커피와 베이글 등 간식을 즐기며 이동할 수 있다. 기존 대중교통과는 확연한 차별점이다. 이밖에도 자전거 거치대(20대)와 휠체어석(4석)과 교통 약자 배려석 12석을 별도 지정했다.
기다림도 즐겁게… 선착장에 식음매장 입점
한강버스는 마곡, 망원, 여의도, 옥수, 압구정, 뚝섬, 잠실 등 7개 선착장 총 28.9㎞를 오간다. 마곡에서 잠실로 향하는 상행과 잠실에서 마곡으로 향하는 하행으로 구분해 운항한다.
선착장에는 한강버스를 기다리며 시간을 보낼 수 있는 다양한 식음매장이 입점했다. 각 선착장은 기본적으로 1층에는 편의점 CU가 운영된다. 편의점에서 구입한 ‘한강라면’은 선착장 외부에 설치된 조리기에서 조리가 가능하다.
마곡·옥수 이외의 선착장 2층에는 치킨 프랜차이즈 BBQ와 ‘라면가게’가 운영된다. BBQ와 같은 공간에 자리한 라면가게 중 농심은 여의도·잠실 선착장에 ‘너구리의 라면가게’를, 오뚜기는 압구정·뚝섬 선착장에 ‘해피냠냠 라면 가게’를 차렸다.
3층에는 기타 특색 있는 사업장들이 입점했다. 망원 선착장에는 ‘뉴케이스’, 여의도 선착장에는 ‘스타벅스’, 압구정 선착장에는 ‘시나본’, 뚝섬 선착장에는 ‘바이닐’, 잠실 선착장에는 ‘테라로사’가 입점해 영업을 시작했다. 3층 구조의 선착장 중 루프탑은 ‘피크닉존’으로 각종 행사나 팝업스토어, 대관, 공공예식장 등으로 활용될 예정이다.
“출퇴근 부적합” vs “관광 기대”… 설왕설래 여전
한강버스는 오세훈 서울시장이 추진해 온 역점 사업으로, 단순 관광 유람선이 아닌 서울시 교통망에 정식 편입된 첫 ‘정기 수상대중교통’이다. 지난 2007년 야심차게 도입한 한강 수상택시 실패를 딛고 재도전한 셈이다.
특히 이번 한강버스는 출퇴근 교통수단으로 효율이 떨어진다는 지적이 지속적으로 제기된다. 한강버스는 마곡∼잠실 노선 기준 일반 노선은 2시간7분, 급행도 1시간22분이 걸린다. 선착장과 지하철역 간 거리까지 고려하면 실제 소요 시간은 더 길다. 이를 의식한 듯 오 시장은 한강버스가 이동 목적 외에도 시민들에게 무형의 가치를 제공할 수 있다는 점을 강조하기도 했다.
운항 간격이 길다는 점도 수상대중교통이 가지는 한계다. 초기에는 선박 8척이 오전 11시부터 오후 9시37분(도착지 기준)까지, 1시간~1시간 30분 간격으로 하루 14회 운항한다. 추석 연휴 이후인 내달 10일부터는 출·퇴근 시간 급행노선(15분 간격)을 포함해 왕복 30회(평일 기준)로 증편 운항한다. 평일 운항 시간은 오전 7시~오후 10시30분, 주말은 오전 9시30분~오후 10시30분이다. 10월 말 이후에는 선박 4척을 추가로 인도해 연내 총 12척, 48회로 확대한다.
다만 오 시장이 강조한 감성 측면에선 운항 첫날부터 호평이 많았다. 이날 한강버스에서 만난 정모 씨(38)는 “한강을 이렇게 긴 구간 배로 이동한 건 처음이라 들뜬 기분”이라며 “비용도 3000원으로 적당해서 날씨 좋을 때 기분 전환할 겸 타면 좋을 것 같다. 야경을 볼 수 있는 시간에 또 탈 생각”이라고 말했다. 압구정선착장에 함께 하선한 하모 씨(28)는 “30분정도 배를 탔는데 바람을 쐬면서 풍경을 바라보니 생각보다 빨리 도착했다는 느낌이 든다”고 했다.
외국인 관광객을 위한 관광수단으로 자리매김할 수 있을 것 같다는 기대감도 있었다. 곽모 씨(44)는 “요즘 K컬쳐에 대한 세계적 관심이 높은데, 영국이나 프랑스, 홍콩과 같은 나라에서 필수 관광코스로 여겨지는 수상버스, 페리와 같은 역할을 할 수 있지 않을까 싶다”고 전했다.
