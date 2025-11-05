동아일보

[속보]코스피 3900도 무너졌다…5%대 급락, ‘매도 사이드카’ 발동도

  • 입력 2025년 11월 5일 09시 23분

5일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸에 코스피 시황이 표시되고 있다. 이날 코스피는 66.27p 하락하며 출발해 장중 4000선이 붕괴됐다. 2025.11.5 뉴스1
코스피가 장 초반 3%대 하락하며 4000선이 붕괴됐다. 고공행진했던 증시가 무너지면서 약 7개월 만에 코스피 시장에 매도 사이드카(프로그램매도호가 일시효력정지)가 발동됐다.

5일 한국거래소는 이날 오전 9시50분경 코스피 시장에 매도 사이드카를 발동했다. 이로 인해 5분간 유가증권시장의 프로그램 매도호가 효력이 정지됐다. 지난 4월 이후 두 번째 발동이다. 당시 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 충격에 코스피가 무너졌고, 매도 사이드카가 발동됐다.

사이드카는 선물시장의 급등락이 현물 시장에 영향을 미치는 것을 방지하기 위한 제도다. 코스피200선물이 전일종가 대비 5% 하락이 1분간 지속될 경우 발동된다.

이날 오전 9시7분 기준 코스피 지수는 전날 대비 134.40포인트(3.26%) 하락한 3987.34을 기록했다. 간밤 미국 증시가 인공지능(AI) 관련 업종을 중심으로 고평가 논란이 일며 하락 마감한 영향으로 보인다.

외국인은 4588억 원 순매도 중이다. 반면 개인은 1682억 원, 기관은 3261억 원 각각 순매수하고 있다.

시가총액 상위 2개 종목도 동반 하락세다. 불과 이틀 전 ‘11만 전자’를 돌파했던 삼성전자는 한때 10만원선 아래로 내려갔다. 이날 장 초반 삼성전자는 5% 가까이 하락하며 9만 9600원에 거래됐다.

SK하이닉스는 3만 1000원(5.29%) 하락한 55만 5000원을 기록했다.

코스닥 역시 약세다. 오전 9시 12분 기준 코스닥지수는 전 거래일보다 2.36%(21.86포인트) 하락한 904.71에 거래되고 있다. 개인이 2583억원을 순매수했고 외국인과 기관이 각각 2224억원, 33억원을 순매도했다.

4일(현지 시간) 미국 증시가 AI 고평가 우려 속 하락하며 국내 증시에 영향을 준 것으로 풀이된다. AI기반 기업용 소프트웨어 기업인 팔란티어는 전날 7.94% 급락했다.

엔비디아는 3.96% 하락 마감했고, AMD(-3.70%), TSMC(-3.55%), 브로드컴(-2.93%), 마이크론(-7.10%), 인텔(-6.25%) 등 반도체주도 약세를 보였다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
