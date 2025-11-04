CRK, 상업용 인버터 냉동기 2년 무상보증서비스 시행

오텍그룹 계열사인 상업용 냉동·냉장 전문 기업 CRK는 업계 최초로 지능형 인버터 냉동기를 대상으로 ‘2년 무상보증서비스 프로그램’을 도입했다고 4일 밝혔다.
보편적인 1년 무상 서비스를 넘어, 24시간 모니터링·긴급출동·정기점검을 포함한 전 과정 사후관리 서비스를 2년간 무상 제공하는 프로그램이다. 지능형 인버터 냉동기 사용 고객의 초기 안정화부터 장기간 사용 구간까지 발생 가능한 모든 서비스 리스크를 2년간 책임지며, 고객 관리 비용을 낮추는 것이 목표다.
지난 3월 출시한 자체 통합관제 플랫폼 ‘씨알케이 스퀘어(CRK Square)’ 기반의 사후관리 체계로 서비스를 제공한다. 해당 플랫폼은 AWS 클라우드 기반의 콜드체인 통합관제 솔루션이다. 슈퍼마켓과 저온 창고 등 여러 환경에서 다양한 스마트 기기로 빅데이터 기반의 최적화된 관제 서비스를 편리하게 이용할 수 있는 통합 솔루션이다.
씨알케이는 상업용 냉동·냉장 장비의 특성상 제품 품질뿐 아니라 설치 품질이 제품 수명과 에너지 효율에 직접적인 영향을 미친다고 판단해 설치 실명제와 본사 현장 감리 제도를 도입해 시공 단계부터 품질을 관리한다. 설치 실명제는 현재까지 4000건 이상이 누적 등록됐으며, 올해에만 약 1800건이 추가됐다.
설치 이후에는 씨알케이스퀘어를 통해 제품 상태를 24시간 모니터링하며, 이상 징후가 발견되면 긴급출동해 신속히 대응한다. 또한 주기적인 정기점검을 무상으로 제공해 고장을 사전에 예방함으로써 고객의 불확실성과 관리비 부담을 최소화한다.
CRK는 통합 관리 시스템을 기반으로 장기 보증의 실효성을 높이고 고장 발생 시 고객 피해를 최소화하는 안전망을 마련했다. 축적된 데이터를 기반으로 기존 설비 운영 고객을 위한 ‘무상 보증 연장 프로그램’도 추가 도입할 계획이다.
CRK 관계자는 “이번 2년 무상보증서비스 프로그램은 ‘품질은 기본, A/S는 신뢰’라는 회사 철학 아래 업계의 서비스 기준을 제도화하고 플랫폼을 통해 실질적 효율성을 구현한 CRK의 역량을 실제로 고객에게 제공하는 것”이라며 “향후 지능형 인버터 제품에서 전체 냉동기로 확대 적용해 무상보증 서비스 프로그램을 늘리겠다”고 말했다.
이한규 기자 hanq@donga.com
