WPP 미디어 코리아, 쿠팡 애즈 공식 인증 광고 파트너사로 선정

글로벌 미디어 에이전시 WPP 미디어(WPP Media Korea)가 쿠팡 애즈의 인증 광고 파트너사로 선정됐다고 4일 밝혔다.
이번 협약은 국내 리테일 미디어 시장의 빠른 성장세 속 광고주에게 체계적이고 검증된 캠페인 운영 혜택을 제공하기 위해 체결됐다.
WPP 미디어 코리아는 리테일 미디어의 기획(planning)과 최적화(optimization)를 전문적으로 수행하는 글로벌 기업이다. 국내 미디어 에이전시 중 유일하게 지난 10여년간 리테일 미디어를 전담하는 커머스팀을 운영해 왔다.
쿠팡 애즈의 인증 광고 파트너사는 쿠팡의 풀퍼널 광고 상품 및 퍼포먼스 운영에 대한 전략 수립 및 실행 이해도가 높은 대행사를 의미한다.
WPP 미디어는 지난 7월부터 쿠팡 애즈 자문 위원회 CouCAB 2025 활동을 통해 쿠팡 광고에 대한 인사이트를 제공해 왔다. 쿠팡 애즈 공식 인증 파트너사 선정을 발판으로 협력 관계를 강화해 나가고 광고주에게 최적화 서비스·캠페인 인사이트·교육 프로그램 등 차별화된 혜택을 제공할 예정이다.
황연화 WPP 미디어 이사는 “이번 파트너십은 광고주에게 더 예측할 수 있고 지속 가능한 성과를 제공하는 리테일 미디어 생태계를 만들어 나가는 계기가 될 것”이라며 “쿠팡과 함께 데이터·광고·머천다이징을 연결해 브랜드 성장의 새로운 표준을 만들어 나갈 수 있기를 기대한다”고 말했다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
