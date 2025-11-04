에스제이듀코, ‘통합 편집샵’ 사업전개… “듀퐁·자딕앤볼테르 특별한 한정판 선보일 것”

1993년 설립, 프랑스 명품 수입원으로 출발
에스제이듀코는 1993년 프랑스 남성 고급브랜드 S.T.Dupont(에스티듀퐁)의 한국 공식 수입원으로 설립됐다. 이후 Zadig&Voltaire(자딕앤볼테르), Yves Salomon(이브살로몬), Breuer(브로이어) 등 다수의 프랑스 브랜드를 국내에 성공적으로 정착시키며 패션 전문 기업으로 자리매김했다.
남성·여성복부터 잡화까지 전 과정 직접 관리
세대교체 통한 혁신과 디지털 전환 가속
에스제이듀코는 지난 3일 강남구 논현동에 대표 브랜드 에스티듀퐁을 비롯해 브랜드를 아우르는 통합 편집샵을 개점하며 본격적인 운영을 시작한다고 4일 밝혔다. 현장에는 김선기 대표 등 브랜드 관계자들이 다수 참석했다.
에스제이듀코는 한국에서 해외 브랜드를 소개하는 명품 독점 1세대 수입원으로, 대기업을 제외하면 거의 유일하게 지속적인 사업을 유지해 온 기업이다. 남성복, 여성복, 잡화 등 다양한 패션 분야에서 수입부터 제조, 유통, 판매까지 전반적인 과정을 직접 관리하며 패션 브랜딩을 핵심 사업으로 삼고 있다.
창립자 김삼중 회장은 1975년 생활잡화 유통 사업을 시작했으며, 세중통상을 설립해 소형가전 제품 유통과 제조를 이어왔다. 이후 프랑스 명품 브랜드와 계약을 맺고 본격적인 명품 리테일 사업을 위해 에스제이듀코를 설립했다.
2023년 9월에는 김삼중 회장의 장남인 김선기 부사장이 대표이사로 선임되며 공동 경영 체제를 시작했다. 김 대표는 2001년 입사 이후 경영 수업과 현장 경험을 쌓아오면서 회사의 미래 변화와 혁신을 주도하고 있다.
현재 에스제이듀코는 전국 백화점과 프리미엄 아울렛, 면세점을 포함해 약 170개의 오프라인 매장을 운영하며, 유통 환경 변화에 대응해 e커머스 중심의 디지털 전환에도 속도를 내고 있다. 이는 기업의 지속 성장과 경쟁력 확보를 위한 핵심 전략이다.
이번에 새롭게 선보인 ‘메종 에스제이 149’는 이러한 에스제이듀코의 경험과 브랜드 네트워크를 집약한 프리미엄 편집샵으로, 엄선된 프랑스 고급브랜드를 한 공간에서 만나고 개인 맞춤형 서비스를 제공하는 쇼핑 공간이다.
김선기 대표는 “30년 이상 프랑스 고급브랜드를 수입해 온 노하우를 집대성해 해당 편집샵을 개점했다. 에스티듀퐁, 자딕앤볼테르 등 브랜드의 최상위 제품과 한정판을 이곳에서 구매하실 수 있다. 차별화된 제품을 바탕으로 특별한 공간으로 운영할 예정이다”라고 말했다.
김상준 기자 ksj@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0