GS건설, 3분기 영업이익 전년比 81.5%↑… “원가율 안정화로 수익성 회복”

GS건설은 4일 공시를 통해 2025년 3분기 연결기준 매출 3조2080억 원, 영업이익 1485억 원을 기록했다고 밝혔다.
매출은 전년 동기(3조1092억 원)보다 3.2% 늘었고 영업이익은 818억 원에서 81.5% 늘었다.
3분기 누적 기준으로는 매출 9조4670억 원, 영업이익 3809억 원으로 전년 대비 각각 0.1% 감소, 55.0% 증가했다.
GS건설 측은 “다수의 건축·주택사업본부 고원가율 현장 종료와 인프라·플랜트사업본부 이익률 정상화 등으로 전체 사업본부의 원가율이 안정화됐다”면서 “이에 따라 3분기 누계 기준 영업이익률이 전년 2.6%에서 4.0%로 개선됐다”고 설명했다.
3분기 신규 수주는 4조4529억 원, 누적 수주는 12조3386억 원으로 3분기 누적 수주는 12조3386억 원으로 연초 제시한 연간 목표치의 86.3% 수준에 도달했다.
부문별로는 건축·주택사업본부가 쌍문역서측 도심공공주택 복합사업(5836억 원), 신길제2구역 재개발정비사업(5536억 원)을 수주했고 인프라사업본부는 부산항 진해신항 컨테이너부두 1-1단계(1100억 원) 등을 확보했다. 누적 매출총이익은 9787억 원으로 전년(8063억 원) 대비 21.4% 증가했다.
재무 구조도 개선됐다. 3분기 부채비율은 239.9%로, 전년 말(250.0%) 대비 10.1%포인트 낮아졌다.
GS건설 관계자는 “기본과 내실을 탄탄히 다진 결과 각 사업본부별 원가율의 안정화와 함께 부채비율도 지속적으로 감소하고 있다”면서 “수익성에 기반한 선별 수주와 경쟁력 우위 사업에 대한 전략적인 사업 포트폴리오를 토대로 시장의 변화에 유연하게 대응함과 동시에 미래를 위한 성장기반 안정화를 적극 추진해 나갈 것”이라고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0