삼성전자, 넥슨과 함께 강남역 게임 체험존 운영

전 좌석에 고성능 모니터 설치
무안경 3D부터 500Hz 초고주사율까지
갤럭시 Z 폴드7로 모바일 게임도 체험 가능
할인 쿠폰과 기념품 증정 이벤트 진행
삼성전자는 3일부터 서울 강남역 인근 넥슨 플래그십 게이밍 공간 ‘메이플 아지트(MAPLE AGIT)’에서 ‘삼성 오디세이’ 게이밍 모니터 체험존을 5년간 운영한다고 밝혔다. 삼성전자의 신제품을 소비자들에게 알리는 창구가 될 것으로 기대된다.
‘메이플 아지트’는 총 177석, 약 200평 규모로 신분당선 4번 출구 바로 앞에 위치한 넥슨의 대표 게이밍 공간이다. 삼성전자는 전 좌석에 게이밍 모니터를 설치하고, 공간 특성에 맞게 ‘삼성 오디세이 존’, ‘팀 룸’, ‘프리미엄 룸’ 등으로 구분해 최적의 게임 환경을 조성했다.
‘삼성 오디세이 존’에서는 국내 최초 무안경 3D 모니터인 ‘오디세이 3D’와 4K·240Hz를 지원하는 ‘오디세이 OLED G8’을 체험할 수 있다. ‘오디세이 3D’는 ‘시선 추적(Eye Tracking)’과 ‘화면 맵핑(View Mapping)’ 기술을 활용해 별도의 3D 안경 없이 입체감을 제공한다. 또한, 부드러운 게임을 위한 AMD 프리싱크 프리미엄 프로와 지싱크(G-SYNC) 호환 기능도 지원한다. ‘오디세이 OLED G8’는 뛰어난 4K 화질과 240Hz 주사율, 0.03ms 응답속도, ‘글레어 프리’ 기술로 다양한 조명 환경에서 방해 없이 게임에 몰입할 수 있게 돕는다.
‘팀 룸’은 최대 5명이 함께 사용할 수 있으며, 세계 최초 500Hz 초고주사율과 0.03ms 응답속도를 지원하는 ‘오디세이 OLED G6’를 통해 협력 플레이를 즐길 수 있다. ‘프리미엄 룸’에서는 ‘오디세이 OLED G8’과 77형 대형 삼성 OLED TV를 통해 다양한 콘텐츠와 콘솔 게임을 대화면으로 즐길 수 있다.
이 밖에 ‘일반존’에는 4K 해상도와 1ms 응답속도의 ‘오디세이 G7’, 180Hz 주사율과 QHD 해상도의 ‘오디세이 G5’가 설치되어 있다. 체험존 내 ‘굿즈 스토어’에서는 갤럭시 Z 폴드7의 8형 디스플레이를 활용해 모바일 게임 ‘메이플스토리M’을 직접 체험할 수 있다. 삼성전자는 방문객을 위해 최대 4% 할인 쿠폰과 ‘무빙스타일 엣지’ 구매 할인권, ‘메이플스토리’ 기념 키링 증정 이벤트를 진행한다.
장소연 삼성전자 한국총괄 부사장은 “많은 소비자가 삼성 고성능 모니터와 플래그십 스마트폰으로 게임을 생생하게 즐길 수 있도록 넥슨과 협력해 체험존을 마련했다. 앞으로도 고객들에게 몰입감 넘치는 게임 경험을 제공하기 위한 노력을 이어가겠다”고 말했다.
