김정수 삼양식품 부회장 “시아버지 평생 한 풀어드렸다”

3일 오전 서울 보코서울명동 호텔에서 열린 삼양식품 신제품 설명회장에서 김정수 삼양식품 부회장이 ‘식족평천(食足平天)’이란 문구가 새겨진 검은 천을 걷어 올리자 신제품 ‘삼양1963’ 모형이 모습을 드러냈다. ‘먹는 것이 족하면 천하가 평화롭다’는 뜻의 식족평천은 고(故) 전중윤 삼양식품 명예회장의 창업 정신을 담은 말이다. 김 부회장은 창업주의 며느리다. 그는 이번 신제품 패키지에 ‘라면의 귀환’이라고 서명했다.
삼양식품은 1989년 ‘우지(牛脂·소기름) 파동’ 이후 자취를 감췄던 우지로 끓인 라면을 36년 만에 다시 선보였다. 신제품명 삼양1963은 국내 최초 라면인 삼양라면의 출시 연도를 따서 지었다.
현재 라면 제조사들은 대부분 팜유를 사용해 면을 튀긴다. 하지만 삼양식품은 과거 핵심 레시피였던 우지에 팜유를 섞어 면을 튀겼다. 여기에 사골육수를 기본으로 해 깊은 맛을 구현했다는 평가다. 1봉지당 중량은 131g, 가격은 1538원이다.
삼양식품의 우지 라면 출시에는 과거 우지 파동 이후 추락했던 회사의 명예를 회복하겠다는 의지가 담겼다. 36년 전인 1989년 11월 3일, ‘공업용 우지를 썼다’는 익명의 투서가 검찰에 접수되면서 업계 1위였던 삼양식품은 위기를 맞았다. 라면 100만 박스 이상을 폐기하고, 직원도 1000여 명 이상 이직했다. 이후 보건사회부(현 보건복지부)가 해당 기름에 문제가 없다고 공식 발표했고, 1995년 고등법원도 무죄 판결을 내렸지만 삼양식품의 라면 시장 점유율은 10%대까지 하락했다.
김 부회장은 “한때 금기처럼 여겼던 우지는 삼양라면의 풍미를 완성하는 진심의 재료였다. 부끄러움이 아니라 정직의 상징, 삼양이 추구해 온 진짜 맛의 철학”이라며 “오늘은 36년 만에 제자리를 찾는 순간, 그야말로 ‘사필귀정’(事必歸正·모든 일은 반드시 바른길로 돌아감)”이라고 말했다. 11월 3일을 신제품 발표일로 정한 이유도 이 같은 과거를 극복하기 위한 것으로 해석된다. 김 부회장은 “개인적으로는 돌아가신 창업주이자 시아버지가 평생 품고 있었던 한을 풀어드리지 않았나 싶다”고 말하며 눈시울을 붉히기도 했다.
