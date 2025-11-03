[DBR/알립니다]제12회 마이클 포터상의 주인공을 찾습니다

동아일보와 채널A, 산업정책연구원(IPS)은 공유가치창출(CSV), ESG(환경, 사회, 지배구조), 전략적 경쟁력을 바탕으로 사회적 가치를 창출해온 기업 및 기관을 대상으로 ‘제12회 마이클 포터상’의 수상 기업을 공모합니다.
기존 ‘CSV 포터상’을 ‘마이클 포터상’으로 변경해 CSV를 넘어 마이클 포터 미국 하버드대 석좌교수가 제시한 ‘경쟁전략’ ‘산업구조’ ‘가치사슬’ 등 다양한 이론을 아우르는 포괄적 평가체계로 발전시켰습니다. 또 ‘경쟁력 부문’을 신설해 경제성과 사회성의 균형을 바탕으로 지속가능한 성장을 이룬 기업까지 폭넓게 조명합니다. CSV, ESG, 경쟁력 등 모든 부문에서 최고의 성과를 거둔 조직에는 대상(특별상)인 ‘마이클 포터상’이 수여됩니다.
● 시상 부문
―(대상) 마이클 포터상: CSV·ESG·경쟁력 종합 우수 1개사
―(경쟁력 부문) 국가, 도시, 산업, 기업, 대학 등 5개 부문
―(CSV 부문) 프로세스: 민간, 공공, 비영리 등 3개 부문
―(CSV 부문) 프로젝트: 효과성, 창조·혁신성, 전파성, 상생성, 성과관리 우수성, 포용성 등 6개 부문
―(ESG 부문) ESG 체계성: 효과적인 ESG 경영체계 도입과 성과를 도출한 우수 기업 및 기관
―(ESG 부문) ESG 우수성: 환경(E), 사회(S), 지배구조(G), 공시우수성, 공급망 관리, 기술경영, 노사협력, 조직문화(언어) 등 8개 부문
