[알립니다]2026 東亞신춘문예 주인공을 찾습니다

11월 28일까지 작품 공모
1925년 국내 최초로 신춘문예를 도입한 이래 황순원 서정주 기형도 이문열 은희경 등 한국 문학의 대표 작가들을 배출해 온 동아일보사가 2026년 신춘문예 작품을 11월 28일(금)까지 공모합니다. 중편소설 당선작은 ‘동아 인산(仁山)문학상’ 수상작으로 선정해 국내 종합지의 신춘문예 상금 중 최고액인 3000만 원을 드립니다. 생성형 인공지능(AI)을 사용해 응모작을 작성한 사실이 확인될 경우 당선이 취소됩니다. 빼어난 문인들의 산실인 동아일보 신춘문예가 한국 문학에 새로운 바람을 불어넣을 미래의 작가들을 기다리고 있습니다.
● 발표: 동아일보 2026년 1월 1일자(목요일) 지면
● 받는 곳: (우)03187 서울 종로구 청계천로1 동아일보사 편집국 문화부 신춘문예 담당자
● 응모 부문별 상금 및 원고량
△중편소설(3000만 원): 200자 원고지 기준 250∼300장(줄거리 10장 별도)
△단편소설(700만 원): 70장 안팎
△시(500만 원): 5편 이상
△시조(300만 원): 5편 이상
△희곡(300만 원): 100장 안팎(시놉시스 10장 별도)
△동화(300만 원): 30장 안팎
△시나리오(300만 원): 400장 안팎(시놉시스 10장 별도)
△문학평론(300만 원): 60장 안팎
△영화평론(300만 원): 60장 안팎(다른 영화의 단평 10장 추가)
자세한 응모 방법은 동아일보 홈페이지(sinchoon.donga.com)를 참고하시기 바랍니다. 동아일보 신춘문예 역대 당선작 전문도 함께 볼 수 있습니다.
