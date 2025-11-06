[알립니다]실리콘밸리식 생산적 금융으로 가는 길

저성장 극복을 위해 혁신 기업으로 자금의 물꼬를 트는 ‘생산적 금융’이 화두로 떠오르고 있습니다. 미국 실리콘밸리처럼 금융이 혁신 기업인들의 모험을 지원하고, 새로운 혁신기업이 경제를 이끄는 선순환을 위해 정부와 국내 금융사도 금융시스템 전환을 모색하고 있습니다.
이에 동아일보와 채널A는 ‘실리콘밸리식 생산적 금융으로 가는 길’을 주제로 ‘2025 동아뉴센테니얼포럼’을 개최합니다. 이번 포럼에서는 이억원 금융위원장이 이재명 정부의 핵심 정책인 생산적 금융 전환의 의미와 향후 정책 방향을 소개합니다. 미국 실리콘밸리 금융 전문가인 일리야 스트레불라예프 미국 스탠퍼드대 교수의 ‘벤처적 사고 방식’ 화상 강연도 이어집니다. 실질적인 규제 개혁 방안에 대한 토론도 진행됩니다. 정부와 금융권, 스타트업 업계가 함께 한국 경제 도약의 마중물이 될 생산적 금융의 아이디어를 모색하는 기회가 될 것입니다. 많은 관심과 참여를 부탁드립니다.
● 일시: 11월 13일(목) 오전 9∼11시
● 장소: 서울 중구 웨스틴조선호텔 2층 라일락룸
● 주제: 실리콘밸리식 생산적 금융으로 가는 길 ● 온라인 생중계: 동아인사이트 홈페이지(www.dongainsight.com)
