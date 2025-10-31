삼성SDI, BMW와 손잡고 ‘꿈의 배터리’ 전고체 실증 나서

삼성SDI가 ‘꿈의 배터리’라고 불리는 전고체 배터리 개발을 위해 독일 완성차 브랜드 BMW, 미국 배터리 소재 업체 솔리드파워와 협력한다.
삼성SDI는 이들 기업과 업무협약(MOU)를 맺고 전고체 배터리의 자동차 탑재를 위한 기술 검증 프로젝트를 공동 추진한다고 31일 밝혔다. 삼성SDI는 솔리드파워가 개발한 고체 전해질을 활용해 에너지밀도와 안전성을 높인 전고체 배터리 셀을 만든다. BMW는 이를 기반으로 전고체 배터리 모듈과 팩을 개발해 실증에 나설 예정이다. 3사는 BMW의 차세대 테스트 차량에 전고체 배터리를 탑재해 실제 성능을 검증하는 것을 최종 목표로 한다.
‘전고체 배터리’는 기존 리튬이온 배터리에 사용하는 액체 전해질 대신 고체 전해질을 사용한다. 배터리 안전성은 강화되고 배터리 성능을 좌우하는 에너지밀도도 높아져 같은 용량의 리튬이온 배터리보다 가볍고 주행거리가 길어진다.
삼성SDI는 “BMW, 솔리드파워와의 3자 협약은 배터리 셀, 자동차, 소재 등 각 부문에 특화된 세 회사가 핵심 기술 역량을 한데 모아 글로벌 밸류 체인을 만들었다는 점에 의미가 크다”고 했다. 또 BMW가 이번 협력의 배터리 파트너로 삼성SDI를 선택한 데는 오랜 파트너십을 통해 쌓아온 신뢰가 큰 영향을 미쳤다고 강조했다. 양사는 2009년 BMW가 전기차 배터리 공급 업체로 삼성SDI를 선택한 이래 장기간에 걸쳐 긴밀한 협력관계를 구축해 왔다.
고주영 삼성SDI ASB사업화추진팀장(부사장)은 “배터리의 기술경쟁력이 곧 전기차의 혁신으로 이어진다”며 “BMW, 솔리드파워와 같은 훌륭한 글로벌 파트너와 긴밀하게 기술 협력을 이어가며 전고체 배터리의 상용화에 앞장설 것”이라고 말했다.
마틴 슈스터 BMW그룹 배터리셀·셀모듈 담당임원은 “삼성SDI가 동참함으로써 차세대 배터리 셀 기술 개발을 한층 가속화할 수 있게 됐다”며 “이번 글로벌 협력은 최첨단 배터리 기술을 제공하고자 하는 BMW의 궁극적인 목표를 다시 한번 입증하는 사례가 될 것”이라고 말했다.
