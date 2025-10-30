‘효성해링턴 플레이스 영주 더리버’, 31일 견본주택 개관… 영주 원도심 첫 브랜드 단지

효성건설과 진흥기업이 시공하고 하나자산신탁이 시행수탁을 맡은 ‘효성해링턴 플레이스 영주 더리버’가 10월 31일 경북 영주시 휴천동에 견본주택을 열고 본격적인 분양에 들어간다.
단지는 지하 3층~지상 20층, 7개 동, 총 445세대 규모로 조성된다. 전용면적은 ▲84㎡A 216세대 ▲84㎡B 173세대 ▲99㎡ 56세대로 모두 중대형 평형으로만 구성됐다. 남향 위주의 단지 배치와 개방감·채광을 고려한 설계, 커뮤니티 시설 및 조경 특화를 통해 주거 쾌적성을 높였다고 한다.
입지는 서천이 단지를 감싸는 수변 입지로 일부 세대는 조망권을 확보했다. 단지와 맞닿은 산책로·자전거도로 등 생활 여건이 쾌적하고 천마산과 철탄산으로 둘러싸인 자연환경을 갖췄다. 풍수적으로 강물이 부지를 감싸는 ‘금성수(金星水)’ 형국이라고 한다.
분양 일정은 11월 3일 특별공급, 4일 1순위, 5일 2순위 접수 순으로 진행된다. 당첨자 발표는 11월 11일, 정당계약은 24일부터 26일까지 3일간 이뤄진다. 청약 자격은 경북 및 대구 거주자 중 만 19세 이상이면 가능하고 청약통장 가입 6개월 이상·예치금 기준을 충족하면 세대주뿐 아니라 세대원도 신청할 수 있다.
단지 인근에는 2027년 완공 예정인 영주 첨단베어링 국가산업단지가 조성 중이다. 산업단지 가동 시 고용 유발 및 인구 유입이 예상돼 주거 수요 확대가 기대된다. 또한 영주역세권 도시재생뉴딜사업이 추진돼 상업·문화 인프라 확충과 보행환경 개선이 예정돼 있다.
최근 영주시는 약 1조2000억 원 규모의 무탄소 전원개발사업 투자협약을 맺었다. 이 사업은 청정수소 발전소 및 배터리 에너지저장시스템(BESS) 구축을 포함한 대규모 프로젝트로 2035년까지 단계적으로 진행된다. 시는 약 2조3000억 원의 생산유발효과, 1만 명 이상의 고용 창출, 500명 이상의 인구 증가를 기대하고 있다. 첨단베어링 산업단지와 연계해 에너지·제조업 융합형 산업클러스터 형성이 가능하다는 점에서 지역 경제 활성화 효과가 클 것으로 보인다.
반경 3㎞ 내 행정기관과 산업단지가 위치해 직주근접성이 높고 중앙고속도로 영주IC와 국도 5·36호선을 통한 광역 교통망이 좋다. 홈플러스·농협파머스마켓 등 대형 유통시설과 영주적십자병원, 영주국민체육센터 등이 인접해 있다. 교육 여건으로는 영주남부초·병설유치원을 도보로 이용할 수 있고 대영중·영주중·대영고 등 학교가 가깝다.
분양 관계자는 “서천을 품은 입지와 검증된 브랜드인데다가 영주 지역 개발호재가 맞물리며 수요자들의 문의가 이어지고 있다”고 말했다.
댓글 0