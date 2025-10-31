동아일보

유통업 첫 PPA 도입… 친환경 전력으로 ESG 실천

[R&D가 답이다] 롯데백화점

롯데백화점이 국내 유통업계 최초로 ‘재생에너지구매계약(PowerPurchase Agreement·PPA)’을 도입했다. ‘2040 탄소 중립’을 목표로 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 실천에 속도를 내기 위한 행보다.

롯데백화점의 PPA는 한국전력공사가 거래를 중개하는 구조로 이뤄진다. 발전사가 1.1㎿ 규모의 태양광 발전사에서 생산된 전력을 한전 망에 공급하면 롯데백화점은 이 전력에 일반 산업용 요금 대신 PPA 계약 요금을 적용받는 식이다. 부대 비용 부담이 높지만 안정적인 전력 수급과 점포 확장 측면에서 장기적으로 효율성이 높다는 평가다.

PPA 방식은 이달 초 롯데백화점 프리미엄아울렛 파주점에 시범 도입됐다. 이에 따라 파주점의 재생에너지 사용 비율은 기존 자가소비형 태양광 264㎾를 포함해 13%로 확대됐다. 자가소비형 태양광과 PPA를 통해 확보되는 연간 재생에너지 발전량은 총 1851㎿h에 달한다. 이는 연간 863t의 온실가스를 줄이는 효과로 소나무 6179그루를 심은 것과 맞먹는다. 30평대 아파트 514세대가 1년간 사용할 수 있는 전력량에 해당하는 수준이다.

롯데백화점은 이번 PPA 도입을 계기로 에너지 효율 개선을 넘어 재생에너지 사용 비중을 본격 늘려갈 방침이다. 파주점 시범 운영을 통해 경제성과 안정성이 검증되면 2030년까지 총 266㎿ 규모의 PPA를 확대 조달할 계획이다. 김혜라 프리미엄아울렛 파주점장은 “PPA 도입은 미래 세대를 위한 지속가능한 유통 환경을 구축하겠다는 확고한 약속”이라며 “앞으로도 탄소 중립을 위한 ESG 경영 모델을 다양하게 선보일 것”이라고 했다.

김다연 기자 damong@donga.com
