넘버즈인, 무신사 뷰티 페스타 1위…NCT WISH 협업으로 억대 매출 달성

피부 고민의 정답을 찾아주는 스킨케어 브랜드 넘버즈인(numbuzin)이 지난 20일부터 24일까지 진행된 ‘무신사 뷰티페스타’ 기획전에서 브랜드 모델 NCT WISH와의 시너지를 바탕으로 행사 기간 내내 높은 화제성을 보였다.
이번 ‘무신사 뷰티 페스타’의 주역인 넘버즈인 ‘1번 라인’은 속건조를 채우고, 열 오른 피부와 과다 피지·트러블을 동시에 케어하는 수분 진정 솔루션으로 소비자들의 꾸준한 신뢰를 받아왔다.
이번 기획전에서는 3만5000원 이상 구매 시 ‘NCT WISH 콘서트 티켓 증정 이벤트’를 진행하며 10·20대 팬덤의 폭발적인 참여가 이어졌다. 그 결과 행사 오픈 하루 만에 억대 매출을 달성하며 브랜드 모델 NCT WISH와의 협업 시너지를 입증했다.
다양한 브랜드가 공격적인 프로모션을 펼쳤던 ‘무신사 뷰티페스타’ 기간 동안, 넘버즈인은 무신사 뷰티 브랜드 랭킹 1위에 이어, 무신사 뷰티 제품 랭킹 1위부터 7위까지 상위권을 전 제품이 석권했다. 무엇보다 대표 제품 ‘1번 판토텐산 액티브 업 수딩 세럼’은 무신사 패션·뷰티 통합 전체 1위를 기록하며 브랜드 핵심 라인의 입지를 확고히 했다.
넘버즈인 관계자는 “NCT WISH와의 협업을 통해 10·20대 고객층과의 접점을 확대하고, 무신사 뷰티페스타에서 브랜드 인지도와 구매 전환율 모두 의미 있는 성과를 거뒀다”며 “이번 캠페인을 통해 무신사 내 주요 뷰티 브랜드로서의 존재감을 강화할 수 있었다”고 전했다.
이어 “앞으로도 ‘간단한 숫자로 피부 고민의 정답을 제시한다’는 브랜드 철학 아래, 소비자 중심의 마케팅과 차별화된 제품력으로 브랜드 가치를 지속적으로 높여 나가겠다”고 덧붙였다.
최용석 기자 duck8@donga.com
