우지로 튀긴 원조 라면 ‘삼양라면 1963’ 36년만에 부활

삼양식품이 ‘우지(소기름) 파동’으로 단종됐던 국내 최초 인스턴트 라면인 ‘삼양라면’을 36년 만에 다시 선보인다. ‘불닭 열풍’으로 시가총액 10조 원을 넘어선 삼양식품이 팜유 일색의 라면 시장에 우지를 앞세워 명예 회복과 시장 확대를 동시에 노린 행보로 풀이된다.
29일 식품업계에 따르면 삼양식품은 다음달 3일 신제품 출시 발표회를 열고 ‘삼양라면 1963’을 공개할 예정이다. 면 튀김유로는 팜유 대신 우지 사용하고, 소뼈로 우려낸 ‘별첨 액상 스프’도 더했다. 제품명의 ‘1963’은 첫 출시 연도를 기념해 붙였다. 이번 제품이 출시되면 주요 라면업체 3사(농심·오뚜기·삼양식품) 가운데 우지로 면을 튀긴 제품은 삼양라면 1963이 유일하다.
삼양식품은 한때 국내 시장 점유율 70%대로 20년 넘게 1위를 지켰다. 당시 대표 제품이 우지로 만든 삼양라면이었다. 하지만 1989년 삼양식품 등 라면업체들이 ‘공업용 우지’를 쓴다는 제보가 검찰에 접수되면서 소비자 불신이 확산됐다. 이후 보건사회부가 해당 기름에 문제가 없다고 발표했고, 1995년 고등법원도 무죄 판결을 내렸지만 시장 점유율은 10%대까지 떨어졌다. 국내 라면 시장에서 우지도 자취를 감추고, 식물성 유지인 팜유가 업계 표준 원료로 자리 잡았다.
삼양식품이 삼양라면 1936을 출시하는 건 국내 시장 내 입지를 강화하려는 전략으로 보인다. 삼양식품은 최근 해외에서 불닭 시리즈가 폭발적인 인기를 얻으며 올해 상반기(1~6월) 기준 전체 매출의 80% 이상이 수출에서 나오고 있지만, 국내 점유율은 농심과 오뚜기에 뒤처져 있다. 지난해 기준 주요 라면 업체 3사의 국내 시장 점유율은 농심이 약 56%, 오뚜기 25%, 삼양식품 12%였다.
‘불닭 원톱’ 구조를 벗어나 제품 포트폴리오를 넓히려는 시도로도 보인다. 불닭볶음면에 대한 의존도가 높아 국물 카테고리를 보완하려는 취지다. 문정훈 서울대 농경제사회학부 교수는 “불닭볶음면이 해외에서는 압도적으로 잘 팔리지만 일상식으로 소비되긴 어렵다”며 “삼양이 지금 내세울 수 있는 국물 라면이 없는데 기존 신라면, 진라면 등 강자들이 많다 보니 새로운 우지 라면을 내세운 것”이라고 말했다.
다만 원재료인 우지가 팜유보다 비싸 가격 경쟁력이 떨어질 수 있다는 관측도 나온다. 신제품 추정 가격은 1500원 안팎으로, 현재 신라면(약 1000원)이나 진라면(약 790원) 등 주요 라면 제품보다 높다. 한 업계 관계자는 “라면은 가격 민감도가 높은 소비재인 만큼 대중적으로 확산되기엔 한계가 있을 것”이라고 설명했다.
