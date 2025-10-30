40년 기술혁신의 여정… 선제적 R&D로 철도 안전 기준의 새 길 제시

샬롬엔지니어링㈜
AI 영상 분석 기술 접목 ‘ILVS’… 열차 전방 2km 감지해 사고 예방
야간-악천후에도 시야 확보 가능
작업 효율 높이는 R&D도 활발… 차량 하부 점검 로봇 개발 단계
베트남-탄자니아에 기술 원조
중국-인도 등에선 수출 ‘러브콜’… “한국 철도기술 위상 제고 기대”
하루 250만 명. 우리나라의 철도를 이용하는 국민의 수다. 출퇴근길 직장인부터 주말 여행객까지 철도는 대한민국을 하나로 잇는 국민의 발이자 생활권 그 자체다.
그러나 이 거대한 네트워크 뒤에는 보이지 않는 위험이 도사리고 있다. 궤도, 차량, 전기, 신호 시스템까지 복잡하게 얽힌 철도 인프라는 한 곳이라도 빈틈이 생기면 대형 사고로 이어진다. 선로 점검 중 작업자 사고, 무단 침입으로 인한 충돌 사고 등 예기치 않은 위험은 언제나 상존한다.
바로 이 점에서 한 기업이 주목받고 있다. 1986년 창립 이후 한국 철도와 함께 성장하며 40년간 철도 안전을 책임져온 샬롬엔지니어링㈜이다. 신호부터 궤도, 검수, 교육까지 철도 안전의 모든 영역을 아우르는 토털 솔루션 기업이다.
1986년 ATS 국산화… 그리고 40여 년의 여정
이 회사의 이야기는 1986년 11월로 거슬러 올라간다. 당시 철도청이 경부선 속도 향상을 위해 추진하던 열차자동정지장치(ATS) 국산화 프로젝트에 샬롬엔지니어링이 최초로 성공하며 철도 안전 산업의 문을 열었다.
창업주 김봉택 회장의 경영 철학은 파격적이었다. ‘트리플 1 프로세스’라 불리는 이 방식은 간단하다. 아이디어가 떠오르면 1주 내 구상을 마치고, 1개월 내 설계로 가능성을 판단하며, 1년 내 제품을 완성해 시장에 내놓는다. 빠른 의사결정과 실행력, 그것이 샬롬엔지니어링을 철도 안전 분야 선두 주자로 만든 원동력이었다.
그 공로는 국가로부터 인정받았다. 김 회장은 2009년 과학기술 진흥 기여로 진보장 훈장을, 2021년엔 국가산업발전 기여로 철탑산업훈장을 수훈했다.
김 회장은 “철도는 각종 전장품의 고도의 집합체로 신호, 궤도, 전장품, 검수, 교육, 설비 등 모든 분야가 유기적으로 연결돼야 비로소 안전이 완성된다”고 말한다.
40년간 철도산업 외길을 걸어온 샬롬엔지니어링은 이제 단순한 부품 공급 기업이 아니다. 철도 안전의 전 분야를 아우르는 토털 솔루션 기업으로 거듭났다.
AI·광학센서 융합한 전방안전검지장치, 사고 예방의 새 패러다임
샬롬엔지니어링이 현재 가장 공을 들이는 분야는 인공지능(AI) 기반 예방 시스템이다. 한국철도공사, 이스라엘 업체와 손잡고 개발 중인 ‘철도차량 전방안전검지장치(ILVS)’가 그 주인공이다. 비전 카메라와 라이다(LiDAR), 두 종류의 광학센서를 결합해 열차 전방 최대 2㎞ 이내의 모든 것을 포착한다. 사람과 장애물, 다른 열차까지 포함된다.
더 놀라운 건 야간이나 악천후에도 작동한다는 점이다. RGB 카메라와 두 종류의 열화상 카메라가 최대 2㎞의 시야를 확보한다. 500m 이내 근거리는 비전 카메라와 라이다가 이중으로 감시한다. AI 기반 딥러닝 영상 분석 기술이 위험 요소를 실시간으로 포착하고 판별해 기관사에게 경보를 울린다.
시야 확보가 어려운 급곡선 선로 구간에서의 대비도 가능하다. 급곡선 구간에 카메라를 거치하거나 이동식 카메라를 설치해 곡선 구간 3∼4㎞ 진입 전부터 영상을 무선으로 전송해 기관사가 실시간으로 선로 상황을 확인할 수 있는 기술도 함께 개발해 성능을 검증했다.
이 기술은 산업통상부 지원으로 2024년부터 2026년까지 3년간 진행되는 한국-이스라엘 국제 공동 기술 개발 사업의 성과다. 최근 10년간 선로 무단 침입 사고만 연평균 20건 이상 발생한 통계가 해당 기술의 중요성을 말해준다. 사망자 94명, 부상자 27명으로 전체 철도 사상 사고의 80% 이상이 사망으로 이어졌다.
샬롬엔지니어링은 코레일과 함께 실증 작업을 진행 중이다. 이행섭 샬롬엔지니어링 사장은 “검증이 완료되면 선로 작업자 사고나 건널목 충돌 사고를 크게 줄일 수 있다. 2026년 상반기 실증을 마치고 철도운영기관에 보급해 중대재해 예방에 기여하겠다”고 전했다.
R&D의 완성도는 ‘상용화’에서 판가름 난다
샬롬엔지니어링의 핵심 경쟁력은 따로 있다. 단순히 기술을 개발하는 데 그치지 않고 상용화와 실용화까지 완성한다는 점이다. 1987년 과학기술처 인정 기업 부설 연구소를 설립한 이후 SE본부와 신호통신본부로 나뉜 R&D 연구소가 그 중심에 있다.
오물신속수거시스템(ECVM)은2022년부터 2024년까지 국토교통부 철도차량 기술개발사업으로 개발됐다. 그동안 사람이 일일이 청소하고 검수하던 방식을 자동화해 작업 시간을 절반 이상 줄였다. 코레일, 한국교통대학교와 공동 개발한 이 시스템은 지난해 9월 독일 베를린 세계 최대 철도박람회 ‘이노트란스 2024’에서 큰 관심을 모았다. 관리자와 승객의 만족도를 동시에 높인 혁신 사례로 꼽힌다.
레일 안전 분야의 성과도 빼놓을 수 없다. 친환경 자주식 위상배열 초음파 레일탐상차량(PASS-ET1000)은 2020년부터 2022년까지 국토교통기술사업화지원사업으로 개발됐다. 지난해 6월 국토교통부로부터 철도차량 형식승인을 받았고 2023년 11월엔 중소벤처기업부의 녹색기술 인증도 획득했다.
최근 가장 주목받는 성과는 ‘위상배열 초음파 레일탐상기(PASS-2000)’다. 고도화된 위상배열 초음파 검사 기술을 레일에 적용해 육안으로는 확인할 수 없는 미세한 결함까지 정밀하게 찾아낼 수 있다. 또한 콤팩트한 사이즈로 휴대가 용이하며 풋터치 방식으로 손쉽게 검사를 시작하는 간편한 조작으로 작업자의 편의성을 높였다. 이러한 편의성과 기술력을 바탕으로 현재 글로벌 시장에서도 높은 관심과 인정을 받고 있다.
신호 분야에선 통합차상신호장치(ATP·ATC·ATS·KTCS-2)가 대표 주자다. 유럽 표준 열차제어 시스템인 ERTMS/ETCS Level 1, 2 기반으로 설계된 이 시스템은 향후 유라시아 대륙철도 시대를 대비한 기술력을 자랑한다. 현존하는 모든 차상 신호의 호환이 가능해 차상신호장치를 교체하지 않고도 대륙 간 철도 운행이 가능하다.
지난해 6월 장애물 및 탈선감지장치가 SIL2 GA 인증을, 2023년 10월엔 부산1호선 200칸 도시철도 ATC가 SIL4 SA 인증(TUV SUD)을 받았다. 국제표준에 따라 안전 시스템의 신뢰성과 무결성을 검증하는 최고 수준의 인증이다.
AI로도 영역을 넓히고 있다. 2024년 AI 바우처 지원사업으로 ‘레일 결함 자동분석 AI 솔루션’을 개발했고 2023∼2024년엔 ‘지능형 영상분석시스템을 활용한 열차 주행안전보조 장치’를 완성했다. 현재는 ‘사족보행형 로봇을 활용한 스마트 철도차량 하부점검시스템(2025∼2027년)’을 개발 중이다.
베트남부터 탄자니아까지… 글로벌로 뻗는 기술력
샬롬엔지니어링의 기술은 이제 국경을 넘는다. 2022년 5월부터 지난해 말까지 진행된 베트남 철도 공적개발원조사업(ODA)이 대표적 성공 사례다. 산업통상부 산하 한국산업기술진흥원의 지원을 받아 코레일과 컨소시엄을 구성했다. 궤도 안전 컨설팅부터 기자재 보급, 유지보수, 거점센터 구축, 전문 인력 양성, 교육까지 모두 완수했다.
특히 베트남 현지 철도 환경에 맞춘 PASS-2000을 설계·보급해 호평받았다. 베트남 현지 열차 검수 전문가는 “휴대도 간편하고 조작도 직관적이다. 무엇보다 정확도가 높다. 기존 장비는 작업자에 따라 결과가 들쭉날쭉했는데 PASS-2000은 누가 써도 결과가 일정하다”고 높게 평가했다.
샬롬엔지니어링은 지난해 말 베트남철도공사(VNR)로부터 감사패를 받으며 ODA 사업을 마무리했다. 현재 탄자니아에서도 비슷한 프로젝트를 진행 중이다.
수출 실적도 꾸준하다. 2010년 중국에 열차모의운전연습기를 수출한 것을 시작으로 2015년 홍콩 MRT SCL 전동차에 장애물 및 탈선감지장치를 공급했고 2017년 인도에 같은 장치를 수출했다. 2018년에는 국산 신호시스템 ATP·ATS를 수출하며 기술력을 인정받았다. 통합차상신호장치는 오스트리아 ‘Linsinger’와 중국 ‘CRCCE’에 납품하고 있다. 이런 수출 성과로 2021년 12월 무역의 날 500만불 수출의 탑을 받았다.
인도, 몽골 등 해외 철도 기관들의 러브콜도 이어진다. SIL4, SIL2 등 국제 인증을 받은 제품이 늘면서 글로벌 경쟁력은 더욱 탄탄해지고 있다.
이 사장은 “지난 40년간 한국 철도 안전을 위해 쌓아온 기술이 이제 세계에서 통한다는 걸 확인했다. 샬롬의 기술력은 어느 나라에 내놔도 한국 철도 기술의 위상을 높일 것으로 기대된다”고 자신감을 드러냈다.
‘샬롬(평안)’을 실천하는 인간 중심 경영
샬롬엔지니어링의 또 다른 강점은 사람이다. 기독교 이념을 바탕으로 한 믿음과 신뢰, 전 사원이 함께 ‘철도 안전의 샬롬(평안)’을 실현한다는 경영 철학이 회사 곳곳에 스며 있다. 각자 자리에서 주인의식을 갖고 섬김과 책임의 리더십을 발휘하도록 신뢰하고 지원하는 조직문화다.
성과 관리도 체계적이다. 직무발명 보상 제도, 유공사원 표창과 포상을 통해 동기를 부여한다. 그 결과는 놀랍다. 대표자를 제외한 임직원 17명이 장관급 표창을 받았다.
지난해엔 동반성장위원회로부터 ESG 우수 중소기업 확인서를, 같은 해 10월엔 국제심사평가센터로부터 안전보건경영시스템 ISO 45001 인증을 받았다. 지난 7월엔 대한민국 건설환경기술대상 철도안전 부문 BEST 1 기업으로 선정됐다. 40년간 축적한 기술력과 안전 경영 시스템을 종합적으로 인정받은 셈이다.
1986년 열차자동정지장치(ATS) 국산화로 첫발을 뗀 샬롬엔지니어링의 여정은 이제 AI와 로봇이 결합된 스마트 철도 안전 시스템으로 진화하고 있다. 신호, 궤도, 전장품, 검수, 교육, 설비까지 철도 안전의 전 과정을 책임지는 샬롬엔지니어링이 한국 철도 안전의 미래를 어떻게 펼칠지 기대가 모아진다.
“AI-로봇 융합 토털 솔루션으로 철도 안전 혁신 선도”
[인터뷰] 이행섭 샬롬엔지니어링㈜ 사장
30여 년 전 기술연구소 연구원으로 샬롬엔지니어링에 입사한 이행섭 사장은 한국 철도 안전 분야의 산증인이다. 그는 회사가 걸어온 길을 “지난 40년간 대한민국 철도 안전의 혁신을 주도해왔다”고 정의했다.
샬롬엔지니어링은 3년-5년-7년 단계별 스마트 R&D(연구개발) 기획을 수립하고 코레일과 유기적으로 협력하며 철도 안전의 새로운 기준을 만들어왔다. 이 사장이 강조하는 것은 단순한 문제 해결을 넘어선 선제적 접근이다.
“현존하는 문제를 해결하는 데 그치지 않습니다. 산업과 사회를 선도할 선제적 기술 개발에 힘씁니다.” 이 사장의 이런 철학은 현장에서 구체적인 기술로 구현되고 있다. 차축 베어링 검사에는 음향방출(AE) 기반 선진 음향 탐상 기술을 자체 개발해 정확도를 높였다. 차륜 검사에서는 위상배열 초음파 탐상 원천 기술을 국내외에 선도적으로 적용하고 있다.
현재 샬롬엔지니어링은 검수자의 접근이 어려운 철도 차량 하부 검수를 위한 사족보행 로봇 기반의 차세대 기술도 연구개발하고 있다. 회사는 로봇, AI, 스마트 센서 등 첨단 기술을 융합한 기술들을 통해 검수의 정밀도와 효율성을 극대화하며 철도 안전 기술의 전문성을 한층 더 강화할 방침이다.
최근 주목받고 있는 전방안전검지장치의 기술력에도 이 사장의 철학이 고스란히 담겨 있다. 코레일과 공동 개발한 해당 기술은 라이다, 첨단 비전 카메라, AI 기반 인식 기술 등 스마트 센서를 융합해 기관사가 육안으로 식별하기 어려운 사각지대나 곡선 구간까지 정밀하게 감시한다. 이를 통해 악천후나 야간 빛 번짐 등 열악한 환경에서도 모든 위험 요소와 장애물을 실시간으로 탐지하고 잠재적 위험까지도 사전에 예측이 가능하다. 내년 상용화를 앞두고 있으며 선로 위 작업자의 안전 환경 조성에 크게 기여할 것으로 기대되고 있다. 이에 이 사장은 “사람의 한계를 뛰어넘는 융합 기술로 효율적인 현장 위험 요소 관리와 안전성, 신뢰성 강화를 이뤄나갈 것”이라고 덧붙였다.
샬롬엔지니어링의 차별화 전략은 바로 토털 솔루션이다. 철도는 신호, 궤도, 전장품, 검수, 교육, 설비가 유기적으로 연결된 시스템인 만큼 40년간 각 분야 전문성을 쌓아온 샬롬엔지니어링은 전체를 아우르는 통합 솔루션을 제공할 수 있다는 게 그의 설명이다.
“우리는 철도 안전 사고와 직결되는 분야에서 수십 년간 노력해온 대한민국 대표 철도 안전 지킴이입니다.” 이 사장은 회사가 지닌 역할의 무게를 분명히 인식하고 있었다. 그는 “40년간 혁신과 축적된 기술, 현장의 잠재력을 바탕으로 항상 미래를 준비한다”며 “국가와 사회의 안전을 책임지는 선구자적 역할을 자부한다”고 강조했다.
그가 그리는 미래는 명확하다. “세대와 기술의 경계를 넘어 철도 안전의 새로운 패러다임을 제시하겠습니다.”
최초로 시작해, 현장에서 완성하고, 안전으로 귀결된다. 30년 현장을 지켜온 이 사장과 40년 역사를 써온 샬롬엔지니어링의 철학은 지금도 같은 곳을 향한다. 그 길의 끝에는 언제나 ‘사람의 안전’이 있다.
