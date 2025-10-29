“APEC때 북미회담 추진… 개성공단 재가동해야”

개성공단 입주기업인들이 아시아태평양경제협력체(APEC) 기간에 도널드 트럼프 미국 대통령의 방한을 계기로 북-미 정상회담 추진을 촉구하고 나섰다. 정부에는 남북 경협 복원을 위한 실행 계획을 마련해 달라고 요구했다.
중소기업중앙회는 28일 서울 영등포구 여의도에서 ‘북-미 정상회담 추진 및 개성공단 재가동 촉구 긴급 기자회견’을 열고 이 같은 내용의 성명문을 발표했다. 참석자들은 성명서를 통해 “미국 트럼프 대통령과 북한 김정은 국무위원장이 정상회담을 통해 한반도 평화 정착을 위한 논의를 진행하길 희망한다”고 밝혔다. 이어 “정부는 남북 대화를 통해 남북 경협 복원을 위한 실행계획을 조속히 마련해주길 바란다”며 “남북 경협 기업인들도 북한 근로자의 임금, 복지 등 근로 여건을 개선해 남북의 경제적 공동 번영을 이뤄 나가겠다”고 했다.
이날 기자회견에는 개성공단기업협회 초대 회장인 김기문 중기중앙회장과 현 회장인 조경주 ㈜석촌도자기 회장, 문창섭 삼덕통상㈜ 회장(제2대 회장), 이재철 ㈜제씨콤 대표(제9대 회장) 등 개성공단기업협회 역대 회장단과 입주 기업 20여 명이 참석했다.
김기문 회장은 “이번 APEC을 계기로 개성공단 재가동 등 남북 경협을 통한 한반도 평화 정착에 대한 논의도 함께 이뤄져야 한다”고 주장했다.
댓글 0