HDC현대산업개발, 3분기 영업이익 730억… 전년비 53.8%↑

HDC현대산업개발은 올해 3분기 연결기준 잠정 경영실적을 집계한 결과 영업이익이 전년 동기 대비 53.8% 증가한 730억 원으로 나타났다고 28일 공시했다. 같은 기간 매출액은 1조530억 원으로 전년 동기 대비 3.3% 감소했다.
3분기 누적 기준으로는 영업이익이 2073억 원으로 전년 대비 45.1% 증가했다. 특히 전 분기(2분기) 대비 매출이 9.5%, 영업이익이 9.1% 감소했음에도 불구하고 원가율 개선과 자체 분양사업 확대를 통해 수익성이 개선됐다.
HDC현대산업개발 관계자는 “원가율 관리와 자체사업 매출 증대를 통해 재무 건전성을 유지할 것”이라면서 “분양을 앞둔 운정 아이파크 시티, 최근 분양을 마친 천안 아이파크시티 2단지 등 주요 사업장의 매출 인식이 이어질 것으로 보여 안정적 실적 흐름이 예상된다”고 말했다.
이어 “4분기와 2026년에는 서울원 아이파크, 청주 가경 아이파크 6단지 등의 매출이 추가 반영될 예정”이라며 “청주 가경 아이파크, 천안 아이파크 시티 등 주요 사업지를 중심으로 전국 1만 가구 이상을 공급하면서 안정적인 분양 흐름을 이어갈 계획”이라고 덧붙였다.
황소영 기자 fangso@donga.com
