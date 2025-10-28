해외 보이스피싱 악용된 한국인 계좌 5년간 11만건

피해자 구제신청 따라 지급 정지
‘대포통장’ 이용 계좌 최근 급증
10월까지 2만건, 작년 1년치 넘어
캄보디아 등에서 기승을 부리는 보이스피싱에 한국인 계좌가 많이 악용되고 있는 가운데 범죄 등에 사용된 뒤 은행이 지급을 정지해 채권소멸 절차에 들어간 계좌가 5년간 약 11만 건에 육박하는 것으로 나타났다. 이런 계좌는 올해 들어 10개월간 2만2605건으로, 작년 1년 치에 비해 17.6% 늘어났다. 여러 계좌를 활용해 자금세탁을 하려는 범죄자들이 늘어난 영향으로 보인다.
27일 본보가 금융감독원의 ‘채권소멸 절차 개시공고’ 5년 치 게시물(2021∼2025년 10월 24일)을 조사한 결과 보이스피싱 등에 악용된 뒤 채권소멸 절차가 개시된 계좌는 10만8227건으로 나타났다.
전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법에 따르면 보이스피싱 피해자가 금융회사에 피해구제 신청을 하면, 피해금이 입금된 계좌가 지급 정지되고 채권소멸 절차에 들어간다.
이른바 ‘대포통장’으로 이용된 계좌는 최근 다시 증가하는 것으로 나타났다. 2021년 2만6563건에서 2020년 2만1885건, 2023년 1만7951건으로 줄었다가, 2024년 1만9223건, 2025년 10월 현재 2만2605건으로 상승세다. 올해는 10개월 만에 작년 1년 치보다 17.6% 늘었다.
대포통장으로 가장 많이 활용된 곳은 농협(1만3868건)이었다. 그 뒤로 우리은행(1만618건), 중소기업은행(1만413건), 카카오뱅크(9022건), KB국민은행(8465건), 하나은행(7961건), 신한은행(7169건), NH농협은행(7013건), 새마을금고(5388건), 토스뱅크(4428건), 신협(3028건) 순이었다.
최종 소멸 대상 채권 금액은 증가세다. 2021년 711억 원에서 2022년 455억 원으로 줄었지만, 2023년 709억 원, 2024년 1056억 원, 2025년 현재 1335억 원으로 증가했다. 5년간 4266억 원 규모다. 채권소멸이 확정되면 이 금액은 피해자에게 환급된다.
금감원 관계자는 “보이스피싱 자금이 세탁되는 과정에서 손을 많이 거치게 되면 이용하는 계좌 수가 늘어날 수 있게 된다”면서도 “소멸 대상 채권 금액이 늘었다는 것은 범죄자가 돈을 못 빼간 금액이 늘었다는 얘기이기도 하다”고 말했다.
한편 전북·국민·신한·우리 등 국내 은행의 캄보디아 현지법인들이 ‘캄보디아 범죄 배후’로 지목된 프린스 그룹에 지급한 이자만 14억5000만 원에 달한 것으로 나타났다. 이들 은행에는 프린스 그룹 자금 911억7500만 원이 예치돼 있다.
