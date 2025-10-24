겨울철 ‘따뜻한 온면’ 시장 공략하는 풀무원… 냉장면 차별화 기술 선보인다

프리미엄 ‘김치우동전골’로 메뉴 확장
풀무원은 24일 차별화된 제면 기술로 겨울철 냉장면 시장을 본격적으로 공략한다고 밝혔다. 대표 제품인 ‘가쓰오우동’과 프리미엄 국물면 신제품 ‘김치우동전골’을 중심으로 우동과 칼국수 라인업을 대폭 강화하며 겨울면 시장의 외연을 확장하겠다는 방침이다. 올해 겨울은 면류 소비가 증가하는 시점에 맞춰 다양한 신제품을 선보여 소비자 만족을 높인다는 계획이다.
다양한 칼국수 신제품, 소비자 선택 넓혀
여름면 돌풍 이어 겨울면 수요 잡는다
“품질·기술 혁신으로 냉장면 선도 자신”
풀무원은 ‘김치우동전골’을 통해 한식 국물면 트렌드에 대응했다. 기존 제품 대비 10배 많아진 건더기(육·야채 등)로 든든한 프리미엄 한 끼를 제공하며, 김치와 김 가루 토핑으로 감칠맛과 식감을 살렸다. 면발 역시 6단계 진공 반죽, 냉수 세척 등 특수 공정을 거쳐 탱글하고 쫄깃한 특징을 갖췄다고 한다.
건더기를 늘리고 면발의 탄력을 극대화하면서 경쟁사 대비 맛에서 차별화를 한 것으로 보인다. 풀무원 제품을 먹어본 소비자들은 기타 제품 대비 확실히 맛있다는 평가를 하고 있다.
가쓰오우동 간편식도 별도의 소비자 시장반응 조사를 반영해 리뉴얼 됐다. 면의 식감은 한층 더 탱탱하게, 소스는 진한 풍미와 감칠맛을 극대화해 차별화했다. 앞으로 닭고기, 소고기, 버섯 베이스 프리미엄 칼국수 신제품도 계속 출시될 예정이다.
풀무원은 냉장면 시장 성장세를 여름 극성수기부터 이어가고 있다. 7~8월 매출은 전년보다 7% 상승했고, 폭염이 이어진 7월에는 35% 성장세를 나타내 국내 프리미엄 냉면의 명성을 공고히 했다. 최근 출시된 ‘한우물냉면’도 긍정적인 반응을 얻으며 질적 성장을 견인했다.
냉장면 사업은 제면 기술혁신과 품질 향상, 제품 다변화를 바탕으로 지속적인 성장세를 유지 중이다. 풀무원 관계자는 “제품의 맛과 관능(맛·식감 등 감각적 특성)을 지속 강화해 소비자 만족도를 높이고, 프리미엄 가치를 담은 차별화 제품을 선보이며 시장을 계속 선도하겠다”고 말했다.
