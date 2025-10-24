프리미엄아울렛-남여주 나들목 2분 거리… 전원주택 18가구 분양

경기도 여주의 전원주택 대표 브랜드 ‘명가의 아침㈜’이 단독 전원주택 단지 ‘여주해든마을’ 18가구를 분양한다. 여주프리미엄아울렛, 남여주 나들목 2분 거리에 위치해 있으며 앞이 탁 트인 남향, 남동향으로 조성해 수요자의 관심을 끌고 있다. 주변 시세보다 저렴하게 분양하고 있으며 인허가 완료 후 단지 조성이 한창이다.
현재 분양중인 명가의 아침 3단지 2차, 11단지, 13단지, 15단지 등은 이미 주택을 건축해 거주하거나 세컨드 하우스로 이용하고 있어 멋진 전원주택들을 직접 눈으로 확인할 수 있다.
여주해든마을은 인근에 4차선 도로와 여주시내, 여주역으로 운행하는 버스 정류장, 편의점, 식당들이 있다. 2차선 도로에서 바로 단지로 진입하는 편리한 청정 단지이자 고급스럽게 조성한 것이 큰 장점이다. 또한 전 세대 남향, 남동향으로 배치됐으며 수도, 전기, 통신, 우수관, 오수관 지중화 공사를 마쳤고 아스콘 도로 7m로 단지 내 차량 교행 및 주차가 용이하다. 기반시설을 모두 갖춘 18세대 단독 전원주택 단지로 즉시 건축이 가능하다. 우수한 입지에도 불구하고 분양가는 주변 시세 대비 저렴해 명가의 아침 1∼15단지에 이어 성황리에 조기 마감이 예상된다.
분양 관계자는 “우수한 입지에 새 단지를 선보이는 만큼 좋은 필지를 선점하려면 방문을 서둘러야 한다”고 말했다.
여주해든마을은 교통 여건이 뛰어나다. 자동차로 경강선 여주역과 이마트는 10분, 여주종합터미널과 여주시청은 12분이면 갈 수 있다. 인근에 ‘반려마루’ 테마파크와 명성황후 생가 등이 있어 나들이하기에 좋다. 편의점, 주유소, 먹거리 타운도 가까워 편리하게 이용할 수 있다.
단지는 건폐율 40% 계획관리지역으로 작은 평수로도 1층을 넓게 건축할 수 있는 장점이 있으며 도로 지분이 없는 전용면적으로 분양해 평당가도 주변 시세보다 저렴하다.
명가의 아침은 본사 직원들이 직접 주택을 설계, 시공, 분양하는 여주시 전원주택 전문 건설회사로서 토지 계약 후 주택 건축은 고객이 원하는 대로 무료 맞춤 설계한다.
아울러 고객 만족도를 최대한 높이도록 책임 시공한다. 총 분양가의 50∼60%는 대출이 가능하다.
