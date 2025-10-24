평화경제특구 바람 타고 파주-연천 접경지 관심

이재명 정부 출범 이후 한반도에 평화와 변화의 바람이 거세게 불고 있다. 새로운 남북·북미 관계 정책과 평화경제특구 프로젝트, 민통선 북상이라는 역사적 전환이 맞물리며 파주·연천 접경지역은 국내외 투자자들의 집중적인 관심 대상으로 부상하고 있다.
올해 4월 통일부는 ‘평화경제특구 기본구상’을 확정 발표하며 경기 파주, 연천 등 접경지역에 남북 협력의 거점이 될 평화경제특구 설립 로드맵을 공개했다. 통일부와 국토부가 공동 추진하는 이 특구는 단순한 지역 개발에 머무르지 않고 한반도 전체의 공동체 실현과 국토 균형발전, 지속가능한 산업 생태계 구축이라는 대담한 비전을 품고 있다.
파주에는 100만 평(330만 ㎡) 규모의 특구 단지 조성이 추진 중이며 경제자유구역·첨단산업단지·관광특구가 연계된 미래형 복합 거점이 계획되고 있다. 연구 결과 파주 평화경제특구 단일 지역 경제효과만도 연간 생산유발액 30조 원, 부가가치 8조 원, 수만 명의 신규 일자리 창출이 기대된다.
정치적 변화도 분위기를 달구고 있다. 이 대통령 당선 이후 정부는 대북 방송 중단과 9·19 군사합의 복원 등 대화 분위기를 조성하며 북한의 호응을 이끌어냈다.
접경지 개발의 핵심으로 꼽히는 정책 변화 중 하나가 바로 ‘민간인통제선(민통선) 북상’이다. 과거 군사적·환경적 이유로 제한됐던 토지와 자산이 단계적으로 민간에 개방되면서 파주와 연천 등 북쪽 접경지는 ‘기회의 땅’으로 개방되는 중이다.
실제 국방부는 올해에만 12.9㎢ 규모의 군사보호구역을 해제했고 민통선 북상 논의가 가속화되면서 단독주택, 상가, 관광·산업단지 등 각종 개발사업이 현실화될 가능성이 높아졌다.
특구 내 평탄지로 구성된 파주·연천 접경지역은 산림보호·자원보호 규제에서도 상대적으로 자유롭다. 남북 교류의 관문인 파주는 남북 연결 도로와 남북고속도로의 기점이자 서해안·남북 경제벨트가 교차하는 지점으로 경제 허브로 성장할 입지를 갖췄다. 이러한 변화 흐름 속에서 접경지 전문사 경기새마을㈜은 토지 분양을 활발히 이어가고 있다. 이번 분양은 파주와 연천 지역을 포함해 평화경제특구 지정 전 진행되는 마지막 매각 기회로 1평(3.3㎡)당 2만4000원부터 매입이 가능하다. 상담은 전화 또는 홈페이지에서 할 수 있다.
