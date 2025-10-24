“개인 커피 취향까지 담아낸다” 카누 플래그십 스토어 운영

[Food&Dining] 동서식품
내달 2일까지 ‘카누 캡슐 테일러 in 북촌’… 체험권 구매하면 ‘디저트-패키지’도 제공
카누 바리스타는 로스팅 강도따라 선택… 특허 기술 들어간 바리스타 머신도 주목
최근 소비자들의 취향이 세분화되면서 단순한 제품 구매를 넘어 자신의 기호와 라이프스타일에 최적화된 제품을 찾는 트렌드가 확산되고 있다. 이에 따라 유통업계는 다양한 콘셉트의 체험 공간을 마련하고 소비자들에게 차별화된 브랜드 경험을 제공하는 데 주력하고 있다.
프리미엄 캡슐커피 브랜드 ‘카누 바리스타’를 전개하는 동서식품은 소비자들이 자신의 취향에 맞는 커피를 찾을 수 있도록 총 31종의 다채로운 캡슐을 선보이고 이색적인 체험형 스토어를 마련했다.
나에게 꼭 맞는 캡슐커피 ‘카누 캡슐 테일러 in 북촌’
동서식품은 오는 11월 2일까지 서울 종로구 북촌에서 플래그십 스토어 ‘카누 캡슐 테일러 in 북촌’을 운영한다.
카누 캡슐 테일러는 카누 바리스타 머신 전용 캡슐과 타 기기 호환 캡슐 등 카누 캡슐을 체험하고 구매까지 할 수 있는 공간이다. 마치 맞춤복을 제작하는 테일러숍처럼 개인의 취향과 라이프스타일에 맞는 맞춤형 커피 캡슐을 발견할 수 있다.
먼저 방문객이 카누 캡슐 테일러 리셉션에 입장하면 담당 테일러가 매칭된다. 각자 보유한 캡슐 커피 머신에 따라 제공되는 대표 캡슐 3종을 맛보며 산미, 보디감 등 자신의 커피 취향을 기록할 수 있는 ‘캡슐 테일러링 노트’를 작성한다. 본인의 취향을 확인한 후 캡슐 탐색 존에서 자유롭게 캡슐을 탐색한 뒤 중 원하는 캡슐을 고르면 해당 커피를 무료로 시음할 수 있다.
1만5000원의 체험권을 구매하면 추가 혜택도 주어진다. 모나카, 마들렌, 휘낭시에 등 원하는 커피에 어울리는 페어링 디저트 2종으로 구성된 ‘카누 한 상’과 커피 취향에 맞는 캡슐 7종으로 구성된 ‘MY 테일러 패키지’ 등이 제공된다.
휴식역 등 이색 카누 팝업스토어로 소비자와의 접점 확대
동서식품은 소비자와의 접점을 넓히기 위해 차별화된 콘셉트의 팝업스토어를 지속적으로 운영하고 있다.
지난해 5월에는 한 달간 서울시, 서울교통공사와 협업해 서울지하철 7호선 자양역 내 유휴 공간에 ‘카누 휴식역 팝업스토어’를 열고 바쁜 일상 속 지하철역에서 잠시나마 휴식을 즐길 수 있는 공간을 제공했다. 이어 7월에는 약 한 달간 스타필드 고양점과 하남점에서 ‘그랜드 카누 호텔’ 팝업스토어를 운영했다. ‘프리미엄 호캉스’를 테마로 한 체험 공간과 포토존을 마련해 방문객들의 큰 호응을 얻었다.
또한 지난해 10월에는 스타필드 하남에서 ‘카누 호환 캡슐로 새로운 커피 취향을 발견해보세요!’라는 슬로건으로 ‘스위치 투 카누’ 팝업스토어를 진행해 소비자들이 카누 호환 캡슐을 직접 체험할 수 있는 기회를 제공했다.
다양한 ‘카누 바리스타 캡슐’과 ‘카누 바리스타 머신’ 인기
카누 바리스타는 동서식품의 50여 년 커피 제조 기술력과 노하우를 담아 2003년 출시한 프리미엄 캡슐커피 브랜드다. 13종의 전용 캡슐로 소비자의 다양한 취향을 충족시키며 기존 에스프레소 캡슐 대비 1.7배 많은 9.5g의 원두를 사용해 풍부한 양의 고품질 아메리카노를 제공한다.
카누 바리스타는 라이트 로스트, 미디엄 로스트, 다크 로스트, 디카페인, 싱글 오리진 등 로스팅 강도에 따라 취향에 맞는 커피를 경험할 수 있다. 2023년 11월에는 에티오피아, 콜롬비아, 인도네시아 등 대륙별 주요 커피 산지의 지역 한정 원두를 엄선해 최적의 방법으로 로스팅한 싱글 오리진 캡슐 3종을 선보였다. 각 캡슐에는 원두의 특징을 살린 일러스트를 넣어 고급스러움을 더했다.
지난해 10월에는 강하게 로스팅한 원두를 블렌딩해 진한 초콜릿 풍미가 돋보이는 ‘카누 이터널 마운틴’과 에티오피아, 콜롬비아 원두를 블렌딩해 청사과처럼 산뜻하고 깔끔한 산미가 돋보이는 ‘카누 세레니티 문 디카페인’을 출시해 라인업을 확대했다.
카누 바리스타 머신은 편리한 기능과 고급스러운 디자인으로 주목받고 있다. 고급스러운 소재와 디자인을 갖춘 ‘카누 바리스타 어반’, 심플한 디자인의 ‘카누 바리스타 브리즈’, 미니멀한 사이즈로 좁은 공간에서도 사용 가능한 ‘카누 바리스타 페블’ 등 총 3종으로 사용자의 라이프스타일에 맞게 선택할 수 있다.
특히 카누 바리스타 머신에는 특허기술인 ‘트라이앵글 탬핑’을 적용해 항상 일정한 추출을 도와 커피의 향미와 품질을 균일하게 유지한다. 원터치로 커피 종류와 물 양을 선택할 수 있으며 아이스 전용 버튼으로 아이스 아메리카노도 간편하게 즐길 수 있다.
동서식품 관계자는 “카누 바리스타는 국내 소비자들의 섬세한 취향을 반영해 최적의 아메리카노 맛과 향을 제공하는 프리미엄 캡슐커피”라며 “앞으로도 차별화된 제품과 브랜드 경험을 통해 소비자와의 접점을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.
